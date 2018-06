Dal teatro alla Discoteca, ecco i mille colori dell'arcobaleno di Testaccio

Prende il via, a Testaccio, il fine settimana più divertente di Roma, quello targato Gay Village, che nella Pride Week che da giorni sta colorando la capitale con eventi e mostre a tematica Glbt, offrirà al pubblico una proposta di spettacolo e musica molto variegata, partendo dal teatro arcobaleno in prima serata, fino ai mercatini domenicali a ingresso gratuito.



Giovedì 7 inaugura Gay Village Academy, il talent show del villaggio giunto al suo settimo anno in cui si mostra in un'edizione ReLoaded. Tornano anche la direzione artistica e la conduzione della drag singer Daniel Decò in coppia con Christian Nastasi, per la regia e i video di Manuel Minoia. Protagoniste della competizione saranno sei voci femminili: Roxana, Ines Boom Boom, Simona Grazzini, Stella Anton, Irene Canino e Noelle. A giudicare le concorrenti ci saranno: il dj Brezet, l'autore televisivo e scrittore Dimitri Cocciuti, Rossana Scatigno general manager de I Sargassi, l'attore e ballerino Nicola Zamperetti, seguiti dall'autore Andrea Pazzoni della produzione musicale Nuvole e Sole, che consegnerà il premio della critica alla più meritevole. Il premio vedrà il passaggio della prescelta alla fase finale di Area Sanremo 2018. Ospite fisso del talent sarà il bravissimo imitatore partenopeo Vincenzo De Lucia, pronto a divertire la platea con i suoi tanti personaggi.



enerdì 8 e Sabato 9 giugno mentre in città si conclude la primavera dei diritti con il Roma Pride, sul palco del Gay Village è di scena l'amore universale con Venerdì la commedia "Mi Presti La Cravatta", divertente commedia scritta e diretta da Ennio Trinelli, con Ilaria Giambini e Alessandro Giova, mentre Sabato arriva lo struggente "Io Che Amo Solo Te", di Alessandro Di Marco e Lucilla Lupaioli, con interpreti i giovanissimi Riccardo D'Alessandro e Andrea Lintozzi, in scena insieme allo stesso Di Marco, che ne cura anche la regia. La pièce che sta già raccogliendo molteplici consensi, racconta un viaggio eroico, doloroso ed entusiasmante: il percorso verso l’accettazione di sé. Nella tre giorni esploderanno le console rainbow con l’alternarsi delle tre stage direction a cura di Akkademi", Andrea Pacifici e Gabriele Riccio insieme a Terry Garaffa, che coordineranno i corpi di ballo sulle frenetiche note di Brezet, Manuela Doriani da M2O e Sandrino il giovedì, mentre il venerdì c'è grande attesa per la prima data del gemellaggio con il Padova Pride Village, con la direzione artistica di Lorenzo Bosio che guida i suoi sull'importante palco romano. Sabato grande conclusione con il party internazionale The Week, direttamente dal Brasile, con il noto dj Paulo Pacheco accolto dall'art director e padrone di casa Fabio Di Domizio.



LA DOMENICA DEL VILLAGGIO: Market, Tarocchi, Area Bimbi: è la domenica per tutti i gusti del Gay Village Che il villaggio arcobaleno più noto d'Italia, ospitato dalla Città Dell’Altra Economia a Testaccio, quest'anno abbia cambiato pelle è sempre più una certezza, che si conferma anche Domenica 10 Giugno dalle ore 18 con l'inizio del mercatino “FREE MARKET”, il nuovo appuntamento domenicale a cura di ZIP_Zone d'Intersezione Positiva. Speciale attenzione per i più piccoli con un’area interamente destinata a loro dove saranno accolti per giocare e divertirsi insieme con i laboratori a cura di TANA Liberi TUTTI e quelli di pittura a cura di Per Fare Un Gioco. Dalle 22.00 s'illuminano i palchi del villaggio con COCKtail, lo show curato da GAYCS con la selezione musicale del dj Emanuele Marini. L'ampia area testaccina si riempirà di molti espositori che coloreranno le vaste aree relax. Alla ricerca dell'oggetto più incredibile, tra i banchi degli artigiani selezionati con dedizione da ZIP, si potrà scoprire il futuro con la lettura dei Tarocchi di Carmelo Camilli, oppure avere responsi alle tante domande esistenziali, grazie alla lettura dei Ching con Luisa Belli. E dulcis in fundo, all'orario dell'aperitivo, mentre cala il tramonto sul Monte dei Cocci, si potranno gustare le specialità dei tanti punti ristoro presenti nel villaggio, cominciando dall'ottima caffetteria di Caffè Boario, seguita dalla pasticceria, i gelati e la gastronomia di Caffè Vergnano. Oppure si potranno scoprire i gustosi saccotti de Le Cuoche Cuocarine, passando per le specialità vegetariane, vegane e i dissetanti estratti di Aroma, oppure si potrà osare con la fragrante pizza di With Love e la cucina gourmet del premiato Stazione Posta. E per gli amanti del genere, grande novità sarà la Shock House, dove assaggiare le migliori qualità di canapa rilassante.

