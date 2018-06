Il Gladiatore arriva al Colosseo (e non è Russell Crowe)

Il Gladiatore torna al Colosseo. E non solo con le musiche del colossal di Ridley Scott che stasera animeranno l'Anfiteatro Flavio. E non solo nelle vesti cinematografiche di Russell Crowe. Il gladiatore - per il popolo giallorosso - è anche (e forse soprattutto) Francesco Totti che arrivato all'evento per incontrarsi con l'attore australiano a cui ha donato una maglia della Roma con il numero 10 e la scritta "Maximus".



Passerella di vip prima dell'arrivo del premio Oscar: da Gabriele Muccino a Maria Grazia Cucinotta, da Connie Nielsen. Presenti inoltre Justin Freer, Charlie Allan, Luca Ward e Giada Desideri.

«Si tratta indubbiamente di uno spettacolo unico afferma Emanuele, in cui una formazione di 200 musicisti e coristi della prestigiosa Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Justin Freer con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard, eseguirà dal vivo la colonna sonora composta da Hans Zimmer e dalla stessa Lisa Gerrard per 'Il gladiatorè, in sincrono con la proiezione del film di Ridley Scott pluripremiato agli Oscar». «Ma ancora più importante rispetto al valore culturale dell'iniziativa, è quello prettamente solidale -sottolinea Emanuele - in quanto i proventi della prima serata, quella del 6 giugno presso il Colosseo, saranno devoluti a favore della campagna End Polio now, un programma di eradicazione della poliomielite sostenuto a livello internazionale, anche da Unicef e OMS, cosa che è pienamente in linea con l'attività a favore dei meno fortunati da me sempre perseguita».

La Roma parteciperà come Main Partner all'evento e sosterrà la Rotary 'End Polio Now' attraverso una donazione della Fondazione Roma Cares. Una delegazione del club sarà ospite del concerto al Parco Archeologico del Colosseo: in questa occasione Francesco Totti, tra i rappresentanti della società giallorossa presenti alla serata, incontrerà Russel Crowe, con i due 'gladiatorì che si troveranno di nuovo insieme nello scenario più suggestivo per ospitare un momento dal forte impatto simbolico», conclude Emanuele.

Il film vincitore di cinque premi oscar verrà proiettato oggi al Colosseo, con l'esecuzione della colonna sonora composta da Hans Zimmer da parte dell'Orchestra italiana del Cinema e dalla voce di Lisa Gerrard. Domani le proiezioni saranno ripetute in un altro luogo simbolo di Roma antica, al Circo Massimo.

