Il 6 giugno “Il Gladiatore” al Colosseo e ci sarà anche Russel Crowe

“Il Gladiatore” torna al Colosseo. Ci sarà anche Russell Crowe il 6 giugno al grande evento charity dell'Orchestra Italiana del cinema e CineConcerts, in cui per la prima volta il film da 5 Oscar di Ridley Scott sarà proiettato con colonna sonora eseguita dal vivo proprio nell'arena dell'Anfiteatro Flavio. «Ho il piacere di annunciare che sono entrato in contatto con Russell Crowe pochi giorni fa - dice il presidente dell'Orchestra Marco Patrignani - Sono tre anni che sogno di coinvolgerlo in questa iniziativa. Dopo tre anni che lo cerco, ora è lui che sta cercando me. È un artista molto impegnato, ma ha espresso la sua volontà di esserci, qui al Colosseo e nelle repliche al Circo Massimo (8 e 9 giugno ndr). Per scaramanzia non dico al 100%, ma la sua presenza è confermata al 99%. Lascio i margini per imprevisti professionali».



Invitato anche l'altro

gladiatore

di Roma, l'ormai ex capitano giallorosso Francesco Totti. «Ho sentito dire che in quei giorni sarà in Cina, ma lo aspettiamo», aggiunge Patrignani. Con il maestro Justin Freer sul podio, la partecipazione straordinaria di Lisa Gerrard (che con il tema principale

Now we are free

vinse il Golden Globe) e il compositore Hans Zimmer in platea,

Il gladiatore

in concerto raccoglierà fondi per la Campagna del Rotary End Polio Now e finanzierà un nuovo ascensore per disabili al Colosseo, dal primo al terzo livello, che verrà consegnato entro giugno 2019.

