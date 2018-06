Il prossimo 31 luglio sarà recuperato il concerto di LP a Roma "saltato" per il volo annullato

Sarà recuperato il 31 luglio, sempre alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il

concerto di LP. Il live, che era in programma ieri 26 giugno, è stato annullato a causa della cancellazione del volo Los Angeles-Roma, sul quale avrebbe dovuto viaggiare l'artista con la sua band, impedendole così di arrivare in tempo a Roma, per la prima data del tour italiano.



Restano confermate le altre date: 27 giugno Ancona, 28 giugno Merano, 29 giugno Nichelino (Torino), 16 luglio Pavia, 17 luglio Padova, 18 luglio Zafferana Etnea (Catania). I biglietti acquistati per l'appuntamento di Roma sono validi per la nuova data mentre chi vorrà richiedere il rimborso potrà

farlo entro il 3 luglio.

