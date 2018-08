“L'amore è una sostanza stupefacente”, applausi ai Giardini della Filarmonica per Paola Pessot e Alessandro Bardani​

Ancora applausi per L'Amore è una Sostanza Stupefacente di Paola Pessot e Alessandro Bardani, questa volta in scena ai Giardini della Filarmonica di Roma.



Proprio come quando ci si innamora e si riversano in quell'amore tutte le speranze che spesso vengono tradite, così con la stessa puntualità, la Pessot strappa sorrisi e applausi con quegli aneddoti raccontati a denti stretti, con la memoria di una più moderna Bridget Jones che ogni volta viene aggiornata, contemplando i ricordi di una vera e propria primatista della fuga dal sentimento.Questa volta tocca al pubblico de I Solisti del Teatro, storica rassegna teatrale estiva a cura di Carmen Pignataro, ai Giardini della Filarmonica accoglie un pubblico prevalentemente femminile, pronto a sorridere del ricordo degli amori passati, quelli infantili e adolescenziali e a ridere dei nuovi, più maturi ma altrettanto sconclusionati nella terribile epoca dei social network.Così la storia di Bea, la protagonista de, diviene la storia di tutte. Un'ora di pillole di saggezza e verità indiscusse sull'Amore, una sostanza stupefacente che provoca dipendenzae da cui è impossibile disintossicarsi, messe in scena anche grazie alla comicità del bravissimo, nei panni dell'innamorato Corrado. Un invito a non ascoltare la voce dell'indecisione ma ad esser coraggiosi e affrontare l'amore e le sue paure, per non rimaner fermi nei vicoli dell'incertezza e non perder treni che potrebbero condurci diretti nel paese della felicità.Tra il pubblico divertito, si scorgono gli applausi degli amici attori, il registae poi ancora la coppia d'arte e di vita, pronti per la prima grande stagione del neonato Altrove Teatro Studio e poi ancora la scenografainsieme all'amicoIn regia, pronto all'uscita nelle sale a dicembre 2018 dell'attesissimo, il nuovo film diche segna il ritorno alla regia del poliedrico De Sica e, davanti alla macchina da presa, della coppia con, per una commedia scritta insieme a

