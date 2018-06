Concerti, rassegne e dj set: a Roma torna il Giardino di Monk

Torna l'estate e a Roma torna il Giardino di Monk, circolo Arci, che dall'8 giugno ha riaperto ufficialmente i cancelli. Appuntamenti fissi dallo swing al jazz, bizzarre rassegne, concerti e dj set, il tutto nel solito spazio all'aperto con sdraio e ping pong dove torna anche il centro estivo per i bimbi.



Martedi 26 Giugno alle 21 è in programma il concerto dei BLU NOTE NIGHT JETLAG COLLECTIVE e a seguire Astral Traveling dj set (Collepiccolo + Caizzi). La leggendaria etichetta discografica americana “Blu Note” rivive in una magica serata tributo. Fondata a Los Angeles alla fine degli anni 30, la Blue Note Records segnò il suo tempo al suono del miglior jazz in circolazione. Non fu certo un caso che lo stesso Thelonius Monk incise per Blue Note. Sul palco l’inossidabile trio Jetlag Collective che oltre ad alcuni classici proporrà brani di Lou Donaldson e Grant Green. Il progetto Jetlag Collective nasce 25 anni fa con il sodalizio artistico tra Daniele Benucci basso elettrico e Daniele Merelli chitarra dopo varie formazioni oggi si ritrovano in trio con Gianni Pantaloni alla batteria fondendo vari generi e rivisitando classici soul jazz. Si definiscono una band blue-funk intrisa di groove.

