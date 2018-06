â€‹Riccardo Scamarcio a Ostia sfida il diluvio per il Cinema America

Notte di pioggia al Porto Turistico di Ostia con Riccardo Scamarcio, presente sul palco dei Ragazzi del Cinema America, per un omaggio al maestro Francesco Rosi con la proiezione in versione restaturata della Cineteca di Bologna de "Il Caso Mattei". Nonostante il maltempo però l'ospite ha terminato il suo intervento con un pubblico che, con ombrelli aperti e caschi in testa per ripararsi dalla pioggia, non ha abbandonato la platea. Scamarcio ha omaggiato Mattei, definendolo un «partigiano cattolico che ha difeso l'identità d'Italia» prima di indossare la maglia amaranto dei ragazzi del Cinema America.



«Questi ragazzi fanno un'organizzazione pazzesca, anche complicata, che richiede sforzi, per portare il cinema qui - ha detto Scamarcio - Il cinema, quello bello, che è veramente evisione, quello non rassicurante, che ci porta in un altrove e che ci mette in contatto con l'umano e con l'umanità. Perchè di questo abbiamo bisogno: di un nuovo umanesimo vero e profondo!».

