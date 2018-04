Roma, arriva “Cinemadays”: dal 9 al 12 aprile aprile proiezioni a 3 euro

Quindici giorni di cinema a 3 euro. E' la nuova iniziativa Cinemadays, promossa dal Ministero dei beni e culturali in collaborazione con l'Anem - Associazione Nazionale Esercenti Multiplex e Anica- Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali che prevede ingressi a prezzi speciali da aprile a ottobre nei cinema aderenti in tutta Italia. Il progetto, che richiama i Mercoledì a 2 euro già messi in campo dal Mibact nelle passate stagioni, parte subito da lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile con i primi 4 giorni di cinema a 3 euro negli oltre 2.000 schermi finora aderenti, con molti film italiani e stranieri già premiati nelle principali rassegne internazionali ora in uscita o in programmazione. Tutte le informazioni e l'elenco in continuo aggiornamento dei cinema partecipanti in ogni città sono disponibili sul sito www.cinemadays.it, mentre lo spot dell'iniziativa, presentato in occasione della serata di premiazione dei David di Donatello lo scorso 21 marzo, è visibile al link https://youtu.be/qAk5OQGdKqg.

