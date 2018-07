Roma, da Andrea Rivera a Michela Andreozzi, maratona di performance al Gay Village

Si riaccendono le notti a "stelle e strisce" targate Gay Village che riempiranno i ventimila metriquadri di Testaccio sin da giovedì 5 Luglio, con le vibrazioni dei djs Manuela Doriani e Lorenzo Palmainsieme a Sandrino e Brezet, tutti accompagnati dalle voci di Giusva, Lorenzo Pezzotti, Ines Boom Boom e Valentina Shanti. Sul palco volteggeranno glistreet dancers della Rules Dance Studio accolti dalla padrona di casa KastaDiva.



Venerdì 6 Luglio è la passione per gli hamburger, le patatine ed il fast food a tenere banco, con la direzione di Akkademi che farà ballare sulle note di X.Charls e Sandrino in coppia con Paola Dee e Tecknick. Le consolle saranno impreziosite dalla presenza delle drag queen Daniel Decò, Silvana Della Magliana e Mario Glossa insieme alla voce di Miss Emily.



Infine Sabato 7 Luglio nella coloratissima cornice dei college made in u.s.a., arriva la Vanity Crew che danzerà sulle note di Brezet, Barby Blago e Sandro Tommasi, mentre nell'altra pista si scateneranno gli irriverenti video di POPPE, il party molto seguito dal pubblico LGBT e pronto a dare spettacolo con djset che partono dagli anni ’90 e 2000, mixati alle ultime hit pop del momento. Non solo dance ma anche tanta cultura nel primo weekend di Luglio al Gay Village.



Sin da Giovedì attenzione ai giovani artisti del Marmo Music Match,il contest musicale di Marmo in veste di special edition, con l'esibizione di sei artisti under26: TNL, Pain is a Dress, DAN, Alessia Labate, Judg3s e Lov-Fi. Subito a seguire spazio all'attualità con "Ho Due Papà", secondo episodio del progetto video “My Journey to meet you”, la storia e la crescita di David eDenis figli dell'autore e regista Marco Simon Puccioni e del produttore Giampietro Preziosa. Con loro parlano dell'argomento anche Nichi Vendola e il suo compagno Ed Testa e la senatrice Monica Cirinnà, accolti da Imma Battaglia.



Venerdì tornano due grandi amiche del villaggio: Michela Andreozzi che presenta insieme Daniela Collu #Stazzitta ed all'attrice Elena Di Ciccio il suo "Non Me Lo Chiedete Più. #ChildFree", edito da HarperCollins e infine l'amatissima Franca Leosini, accolta da Pino Strabioli per il ciclo di interviste ai grandi personaggi dal titolo "Citofonare Strabioli".



E in ultimo, Sabato in prima serata, arriva il comico e paroliere Andrea Rivera con il suo spettacolo "I Quartieri di Roma e altre storie...", il cui monologo in rete ha scatenato migliaia di condivisioni e visualizzazioni. Andrea sarà in scena rigorosamente insieme alla sua inseparabile amica a quattro zampe di nome Pigna, "un'attrice ridotta all'osso".

