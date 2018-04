Roma, studenti a colloquio per parità di genere e violenza contro le donne

Il “Cortile dei Gentili”, dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura per il dialogo tra credenti e non credenti, rinnova il suo impegno con gli studenti, continuando ad affrontare insieme a loro un tema tanto attuale quanto urgente, quello della parità di genere e della violenza contro le donne. Mercoledì 18 aprile, dunque, un nuovo appuntamento dedicato ai giovani, all’Extra Maxxi del Museo Maxxi di Roma, a partire dalle 10; un confronto diretto e senza filtri con oltre 200 studenti dei licei romani, per continuare a riflettere sui modelli culturali da promuovere o abbandonare per contrastare i fenomeni di violenza. Dopo un’introduzione del cardinale Gianfranco Ravasi e della presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri, il dibattito sarà animato da un panel d’eccezione, tutto al femminile: l’onorevole Lucia Annibali, Alessandra Nunzia Schilirò della Polizia di Stato, Maddalena Cialdella, psicologa e psicoterapeuta, e Concetta Raccuia, mamma di Sara di Pietrantonio.



“I confini della dignità. Parità di genere e violenza contro le donne” è la tappa conclusiva di un percorso formativo e culturale, avviato già lo scorso anno – con un evento alla Regione Lazio e uno al Miur – e consolidato poi nel 2018 con un progetto di Alternanza scuola-lavoro, che ha riunito diversi studenti di quarta e quinta superiore del Liceo Classico Tasso di Roma al Pontificio Consiglio della Cultura. Durante una serie di incontri altamente formativi con giornalisti professionisti esperti del tema - come Paola Saluzzi, Gianluca Semprini, Nello Scavo, Luca Attanasio e Daniele Autieri – i ragazzi hanno avuto modo di indagare e approfondire il tema della violenza sulle donne e della parità di genere, con un focus particolare sulle modalità di narrazione mediatica della violenza di genere e sul ruolo che web e mezzi di informazione giocano nel costruire la percezione pubblica di determinati episodi.



Il “Cortile dei Gentili” è un dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura, istituito dal Cardinale Gianfranco Ravasi per promuovere il dialogo tra credenti e non credenti. Affermatosi come luogo di incontro e confronto sui temi e le sfide che interessano la società moderna (come l’etica, la legalità, la scienza, la fede, l’arte e le nuove tecnologie), l’obiettivo del “Cortile dei Gentili” è creare un network di persone che, attraverso eventi, incontri, dibattiti, ricerche e occasioni di condivisione, superino la diffidenza tra due mondi apparentemente inconciliabili.

