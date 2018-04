Roma, dallo squash al dart boart, dal surf al parkour: apre all'Eur "Sport in famiglia"

Oggi a Roma, al Laghetto dell'Eur, la cerimonia d'inaugurazione di Sport in famiglia, l'unico evento Terra-Cielo-Acqua della capitale. Il taglio del nastro, con il saluto istituzionale, è stato presieduto da Fabio Bertolacci, ideatore della manifestazione, insieme aRoberto Diacetti, Presidente di Eur SpA e da una nutrita schiera di Presidenti Regionali in rappresentanza di numerose Federazioni. L'Inno di Mameli, eseguito dalla Banda dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Ispettorato Regione Lazio, ha catturato l'attenzione del pubblico e dato il via alle prime esibizioni in acqua.



Il campione mondiale Roberto Mariani, primo nel Ranking di Freestyle Moto d’Acqua, si è destreggiato in adrenaliniche evoluzioni e acrobazie, come il Submariner ed il Barrellroll, affiancato dal fratello Davide, entrambi acclamati da un pubblico entusiasta. A seguire, il campione di FlyboardFabrizio Baglioni spinto da due potentissimi getti d'acqua si è alzato per oltre 20 metri d'altezza, incantando tutti.



Il Presidente Diacetti, dopo l'aspetto ufficiale, si è intrattenuto per l'intera mattinata nel Parco insieme alla sua famiglia, non solo da spettatore, ma godendosi un momento di sport, in cui ha potuto raccogliere le esperienze dei ragazzi dell'alternanza Scuola - Lavoro che coadiuvano la gestione delle aree.



Tra le tante attività, in questa 7a edizione, ad attirare la curiosità di molti è stato sicuramente il salto dalla torre, prova di ardimento che simula il lancio di paracadutismo: un'esperienza unica di salto nel vuoto da cinque metri, gestita e proposta da S.S. Paracadutismo Lazio.



La kermesse proseguirà con le oltre 50 discipline coinvolte, dallo Squash al Dart Boart, dal simulatore di Surf al Parkour, e poi ancora Arrampicata, Equitazione, Scacchi, Calcio Biliardo, Pugilato e molto altro, nei giorni del 22, 25, 26 , 27, 28, 29 e 30 Aprile per chiudersi il 1° Maggio alle 18:30 con lo show dei paracadutisti capitanati da Lino Della Corte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA