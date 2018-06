«Musica, diritti e cibo: la sfida del pop», al parco Nemorense un mese di incontri

Dal 7 giugno al 7 luglio, nel Parco Nemorense scatta la rassegna Be Pop. Una lunga serie di incontri e dibattiti all'ora dell'aperitivo dalle 19 alle 21. Si parlerà per un mese di immigrazione, di fine vita, di carcere, di salvataggi in mare, di volontariato e di scuola senza "perdere l'amore".



Il programma

Si inizia il 7 giugno con Luigi Manconi, sociologo, coordinatore dell'Unar - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni e Whtrsh/Banana Burger/Coez. Modera: Pietro Del Soldà, conduttore di Tutta la città ne parla. Il tema sarà "Essere pop oggi".



Il 12 giugno la gola sarà al centro dell'incontro. Con Fabio Ciconte, direttore Associazione Terra!, Francesco Franzese, Direttore commerciale La Fiammante, Valerio Aprea, Attore, interpreta “Gola” di Mattia Torre. Modera: Alessandro Pieravanti, Poeta e cantante.



13 giugno: Dare Voce.Con Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna Eutanasia legale. Michele Impenna, Terapista occupazionale

Modera: Eleonora Belviso, Giornalista e conduttrice radiofonica di Radio Uno.



14 giugno: presentazione del libro di Christian Raimo. Ho sedici anni e sono fascista. Con Marino Sinibaldi, Giornalista, direttore di Rai Radio Tre.



19 giugno: Inaugurazione della mostra fotografica Solidarity is pop. Con Riccardo Gatti, Anabel Montes Capo Missione della Ong Proactiva Open Arms, Vito Frangione, fotografo, e Fabio Mancini Commissioning Editor Doc 3 - Documentari Rai 3.



20 giugno: Giornata Mondiale del Rifugiato. La senatrice Emma Bonino presenta la campagna Welcoming Europe.

per un’Europa che accoglie. Con Elena Stancanelli, Scrittrice, legge la Frontiera di Alessandro Leogrande. Presenti anche Diego Bianchi, conduttore televisivo e regista. Padre Mussie Zerai, candidato Nobel per la Pace nel 2015.

Modera: Annalisa Camilli, Giornalista di Internazionale.



21 giugno: Food Festival a cura di UNHCR . Cucine dal mondo nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato 2018 #WithRefugees



24 giugno: Cucine da carcere. Lorenzo Leonetti, Promotore del progetto Caffè Nemorense. Sandro Bonvissuto, Scrittore, filosofo. Autore di Dentro, Einaudi, 2012, Vincenzo Mancino, Ideatore e titolare della gastronomia D.O.L. Modera: Giancarlo Barbati detto Giancane, musicista.

Sarà presente uno stand del Birrificio “Vale la pena”.



26 giugno: presentazione del libro di Carla Melazzini, Insegnare al principe di Danimarca. Franco Lorenzoni, Maestro elementare, fondatore della Casa-laboratorio di Cenci ad Amelia, Cesare Moreno, Presidente Associazione Maestri di Strada. Modera: Celeste Costantino, Operatrice culturale, Associazione daSud.



28 giugno: presentazione blog Il marito dello sposo. Alessandro Bentivegna e Eduardo Barbato, Blogger de l'Huffington Post. Modera: Cinzia Gubbini, giornalista.



2 luglio: Un’esperienza Mistica. Capitano Ultimo, Fondatore dell’Associazione Volontari di Capitano Ultimo.

Intervista: Angela Caponnetto, giornalista di Rai News.

















