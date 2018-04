Roma, flash mob alle stazioni metro Cipro e Repubblica: tra i passeggeri un coro intona le note del Gladiatore

Il coro dell'Orchestra Italiana del Cinema ha improvvisato, questo pomeriggio, un flash mob nelle stazioni metro Cipro e Repubblica di Roma. Con una formazione ridotta di 30 elementi e alcuni responsabili del gruppo storico romano vestiti a tema, hanno intonato la colonna sonora del film " Il Gladiatore". Alle 17.30 nella stazione Cipro e a seguire in quella di Repubblica, il coro si è reso protagonista affascinando i cittadini e i turisti più curiosi, regalando un'anticipazione esclusiva dello spettacolo "Il Gladiatore in concerto", che si terrà al Circo Massimo nei giorni 8 e 9 giugno.



Organizzato da Forum Music Village in partnership con Cineconcert, lo spettacolo vedrà una formazione di 200 musicisti e coristi dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Justin Freer con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard, eseguire dal vivo l’indimenticabile colonna sonora composta da Hans Zimmer e dalla stessa Lisa Gerrard in sincrono con il film premio Oscar di Ridley Scott, proiettato su uno schermo HD di oltre 20 metri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA