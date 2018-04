Roma, fischi alla prima dell'Opera: il regista contestato sul palco interrompe il monologo

Fischi e applausi al teatro dell'Opera di Roma dove, ieri era, andavano in scena Cavalleria Rusticana e Pagliacci. Il regista Pippo Delbono è stato sonoramente fischiato e interrotto all'inizio del suo monologo, quando ha iniziato a leggere un suo testo sul circo, un intervento dal sapore brechtiano, con cui lui dava la sua chiave di lettura. Qualcuno dal loggione gli ha urlato: «Vai via». E lui ha risposto: «Chi non gradisce se ne può andare, il mondo qui fuori crolla, ma quando si entra in un teatro d'opera tutto deve essere perfetto».



