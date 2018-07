Strange day festival, gran finale con musica live e buon cibo

Si conclude domenica la settima edizione dello Strange Days Festival, una maratona musicale ormai arrivata alla settima edizione. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Monteflavio, ha raccolto in tre giorni migliaia di persone ed ha visto suonare artisti del panorama nazionale, romano e locale - tra i quali - Mattia Briga, gli Inna Cantina Sound e Giancane.



Nella serata di venerdì il cantautore Briga ha aperto il nuovo tour che prende il nome dal suo ultimo disco, Che cosa ci siamo fatti, portando sotto al palco del festival oltre duemila persone. Questa sera il festival chiuderà con l'esibizione degli Argentiana e Il volo a Planare, cover band di Loredana Bertè. Non solo musica, anche del buon cibo e una location suggestiva hanno fatto da cornice ad un evento che oramai è diventato un punto di riferimento per il giovani della provincia di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA