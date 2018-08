Tanti concerti: da Caparezza a Peter Bernstein, dal mandolin blues a Guè Pequeno

di Fabrizio Zampa

LUNEDI’ 20 AGOSTO





Jazz/Greg Osby, alto sax dal Missouri



Greg Osby è uno degli altosassofonisti più rappresentativi sulla scena jazz internazionale. Da St. Louis, Missouri, 58 anni, ha cominciato nel 1975, ha studiato alla Howard University di Washington e al Berklee College of Music di Boston, ha collaborato con Jon Faddis, Woody Shaw, Lester Bowie, David Murray, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Uri Caine, Jack DeJohnette, Andrew Hill, Muhal Richard Abrams, Jim Hall, insomma ha alle spalle una lunga e fortunata carriera e tanti album, una ventina solo come leader. E stasera è in concerto a Roma, in quartetto con Roberto Tarenzi al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria.

Gregory's by the River, Lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22



Uno show dedicato a Elvis Presley e al quartetto americano gospel The Jordanaires: lo propongono, vocalist della band Four Vegaz, e is, trio vocale e strumentale formato dal pianista, dal bassistae dal batterista. Bianchi & band riescono a fondere l’animo rock’n’roll e doo wop con lo stile e le armonie tipiche delle band americane degli anni ’50. Il loro repertorio spazia dai classici di Dion & the Belmonts e Danny & the Juniors ai brani più ricercati della tradizione doo wop, e il risultato è uno spettacolo che rende omaggio a Elvis e al gospel.Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30, ovvero, è un one man band romano che ama il blues delle origini, quello nato sul delta del Mississippi, e infatti il blues è il suo piatto forte. Riesce a suonare banjo e chitarra su tempi e ritmi scanditi in modo inconsueto, e presenta l'album Spookyman armato di mille strumenti e attrezzi: una voce profonda, chitarra e banjo, una valigia che usa come grancassa, una scatola di biscotti che fa le veci del rullante, un kazoo (quel piccolo arnese che sembra una trombetta e ha da un lato una membrana vibrante che trasforma i mugugni di chi ci soffia dentro nei suoni rauchi di uno strumento a fiato o di una voce che canta scat), un'armonica, un tamburello e così via. Da non perdere.Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21Il lunedì come al solito è in programma Celimontango, progetto che trasforma lo spazio in mezzo al verde della villa romana in una milonga aperta agli appassionati del genere: l’evento è a cura di, al completo di lezioni di tango.Village Celimontana, via della Navicella 12, dalle ore 20E’ un bel quartetto quello che vede come protagonista il chitarrista newyorkese, che nella sua carriera ha lavorato nientedimeno con star come Sonny Rollins, Joshua Redman, Melvin Rhyne, Bobby Hutcherson, Diana Krall, Larry Goldings, Bill Stewart, George Coleman, Jimmy Cobb, Lee Konitz, Roy Hargrove, Tom Harrell, Joe Lovano, Jack McDuff, Lonnie Smith, Eric Alexander, Brad Mehldau, Christian McBride e via di questo passo. Annata 1967, da ragazzo prima alle prese con il pianoforte e poi con la sei corde, è cresciuto sotto la guida del grande chitarrista Jim Hall (scomparso nel 2013), ha una quindicina di album alle spalle nel ruolo di leader e una quarantina come collaboratore.Tra i suoi dischi è d’obbligo ricordare Monk del 2008 (un critico americano ha scritto che «sentir suonare i brani di Thelonious Monk con una chitarra è sorprendente come ascoltare una versione strumentale di un’opera lirica di Mozart») e il suo ultimo cd Signs Live! del 2017, con Meldhau, McBride e Gregory Hutchinson. Insomma, ascoltarlo dal vivo è un piacere. Al Gianicolo Bernstein offre il suo live con una formazione di classe, ovvero il pianista, il contrabbassistae il batterista. Di lui il collega Randy Napoleon, da Brooklin, ha detto che «è il chitarrista jazz universalmente più rispettato e ammirato della sua generazione», e ha ragione.Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 22Ogni martedì si balla al Village Celimontana con la serata a tema Swing Swing Swing: si comincia con una lezione di ballo gratuita della scuola, poi tocca al concerto della band. Conosci mia cugina è una vecchia canzone made in Italy (la cantava Ernesto Bonino) ma anche il nome del gruppo swing formato da giovani musicisti: sono la vocalist, il pianistae il contrabbassista, che tre anni fa si sono uniti, spinti dalla passione per il jazz europeo e dalla voglia di recuperare e riproporre brani della musica swing italiana e americana degli anni’50. Per il live con loro suonano altri due musicisti, il sassofonistae il batterista. L'evento è in collaborazione con, che si alterneranno a fine serata alla consolle.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21«El Tango è la vita e la morte che si guardano negli occhi»: lo dice, musicista e compositore argentino di Buenos Aires che da qualche anno vive in Italia, dove insegna musica, e offre una serata che spazia fra tango, valses, milongas, candombe, chacareras, malambo, ritmi del nord e latinoamericani del sud, con brani popolari e di sua composizione. Ha creato diversi gruppi, trii o quartetti con le sue canzoni in stile fusion, folk, jazz e blues. I suoi album: A tempo rubato e Canto a la Nueva Era.Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.30Nata fra le aule della St. Louis Music School,è una band che suona solo musica funk. Il chitarrista, il tastierista, il bassista, il batterista, il vocaliste le coristehanno in repertorio brani di Meters, Jon Cleary, D’Angelo, Prince, Soulive, Betty Wright, Sly & Family Stone, oltre a parecchie composizioni originali, tutte all’insegna del groove.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Doppio live, oggi. Si comincia alle 21 con La piazza del cantastorie, incontro cone la sua fisarmonica: stasera La Nave e altre storie cantate, spettacolo di cantastorie, testi, versi e musiche. E poi arriva l’, tutto al femminile: la vocalist, la sassofonista, la chitarristae la pianistapropongono un viaggio senza confini nè limiti, attraverso il jazz come linguaggio universale, fra Brasile, America del Nord, Giappone, Africa e Europa fino all’Armenia, usando l’universalità del jazz come esperanto dei popoli. In repertorio riletture di brani tradizionali e di estrazione moderna, come Kind of Folk di Kenny Wheeler, A Rà di Jao Donato, Yo vengo a ofrecer mi corazon di Fito Paez, e brani originali del quartetto.Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21A causa di un infortunio il trombettista, flicornista e compositore Enrico Rava ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione a Gìanicolo Jazz, e a sostituirlo, nel concerto di stasera in quartetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria, arriva, vocalist, musicista, percussionista e specialista in canto scat.Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 22S’intitola Impasse il nuovo album del pianista e compositore, che si muove fra jazz contemporaneo e influenze di matrice europea. Il leader del progetto, che ha inciso il disco con il contrabbassista Daniele Sorrentino e il batterista Marcello Di Leonardo, offre composizioni originali e standard riarrangiati e propone i brani live conal contrabbasso ealla batteria.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Dopo il successo di sei anni fa torna una nuova versione del progetto Mandolino Blues di, musicista che da più di vent’anni è uno dei protagonisti della nostra scena blues, suona con la storica band dei Blue Stuff e figura tra i più rappresentativi musicisti del blues made in Italy. Il suo particolare contributo incrocia sonorità della tradizione americana con originali spunti di quella partenopea e il suo The Piano Sessions ripercorre il dialogo tra mandolino e pianoforte, uno stile antico, con richiami alle sonorità e alle atmosfere degli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. Nel progetto tutte le composizioni sono originali e ci sono ospiti di prestigio come Michael Supnick e Clive Riche. E alle 22.45 tocca a Bach fur Rhodes: la tastiera ben temperata dipropone una scelta di piccoli brani singoli di Bach, come preludi, minuetti, fughette e fantasie.Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21.15«Prigioniero di se stesso»: così il rapperriassume la sua situazione nonché il suo ultimo album Prisoner 709, uscito nel settembre scorso tre anni dopo il precedente Museica: è un disco molto personale, accolto da un successo enorme, nel quale il rapper si racconta e analizza le sue emozioni e sensazioni verso il mondo che lo circonda e nel modo in cui cerca di sopravvivergli, lui che per natura si sente sempre un inquieto e che per mettere in scena i nuovi brani ha fatto una fatica quasi sovrumana, alla faccia di chi lo ritiene uno che considera il palco quasi come la sua casa. Protagonista dell’omonimo tour che lo vede girare l’Italia con platee sempre più gremite, Caparezza, ovvero il ragazzo Michele Salvemini, da Molfetta, ormai ha 44 anni ed è diventato grande, ma davanti a platee sconfinate quella che sembra disinvoltura è in realtà un gesto quasi eroico.Alla faccia del problema che ha avuto (l’acufene, o tinnitus, malattia professionale che ha già colpito tante rockstar: è un disturbo dell’udito che fa sentire fischi, ronzii e rumori assai fastidiosi, soprattutto per chi fa il musicista), le sue performance sono di qualità. «Il mio nuovo album è il più cupo che abbia mai fatto, ma un disco non deve piacere, deve solo esistere. La logica del disco che deve piacere porta alla pubblicazione di dischi piacioni. Io quando scrivo ho un solo referente: me stesso», dice. E un rapper pieno di fantasia e creatività come lui riesce a trasmettere un senso di insicurezza che farebbe tremare ognuno di noi. Ma Caparezza vince usando l’ironìa e la provocazione.FdB Festival, Fabrica di Roma (Viterbo), piazzale Madre Teresa di Calcutta, ore 22Into the Flow è l’ultimo album della cantautrice italo-belga, all'anagrafe: vincitrice di X Factor nel 2010 e con un Sanremo alle spalle, ha ritrovato i sapori del rock delle sue vecchie passioni, come Tori Amos, Alanis Morissette, P.J. Harvey & dintorni, e ha sfornato un concept sul tema dell’acqua, dove flow è la corrente. Niente male. Lo presenta dal vivo.Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21Un quartetto formato da musicisti residenti in paesi diversi ha dato vita a un originale progetto jazz che vede fianco a fianco vibrafono, organo Hammond, sax e batteria, e nell’aprile scorso ha pubbicato il nuovo album Blues for Eileen. A guidare la band sono due affermati musicisti italiani, cioèal sax tenore (vincitore del premio Massimo Urbani e direttore della Jazz In'it Big Band) e(italiano di nascita ma residente a Parigi, considerato tra i più promettenti vibrafonisti europei), e con loro suonano il pianista e hammondista(già con Greg Hutchinson, Shawn Monteiro, Fabrizio Bosso, Eric Alexander) e il batterista australiano(Clark Terry, Christian McBride, Steve Grossman, Jeremy Pelt…). La formazione ha già fatto diversi tour in Francia e in Italia.Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21Il milanese, all’anagrafe, è uno dei personaggi più in vista del rap made in Italy: dopo il successo del nuovo album Gentleman, costruito con le giuste dosi di trap, beat e ritmi caraibici, e molti ospiti (da Marracash alla star dell’hip hop napoletano Luchè, da Frank White al cubano Micha con il suo reggaeton, fino al sax di Enzo Avitabile) e in classifica per quattro settimane, con record su Spotify (artista italiano più ascoltato), è in concerto stasera a Fabrica. In scaletta i brani del cd e i suoi hit.FdB Festival, Fabrica di Roma (Viterbo), piazzale Madre Teresa di Calcutta, ore 22Blues, rhythm & blues, soul, funky, jazz: è la ricetta del batterista e vocalist, live stasera con la sua, formazione della quale è leader da anni e anni: al suo fianco il vocalist(North Carolina), il sassofonista(Massachuissets), il pianista, il chitarristae il bassistaTerrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 22Un piccolo viaggio nello swing della Jazz Era, quel ricco periodo che va dagli anni 20 agli anni 40: lo offre il sassofonista, uno dei massimi esperti del jazz d’epoca e del repertorio dello storico trombettista Bix Beiderbecke. E’ in quartetto conal pianoforte,al contrabbasso ealla batteria.Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22Nuovo incontro cone la sua fisarmonica: stasera il tema è Carovane, migrazioni di genti e d’anima in musica. E’ un concerto narrativo con musiche originali di Alex Taborri e Daniele Mutino e composizioni di Borodin, Piazzolla, Salvatore, Modugno, Salinas. E alle 21.45 arriva l’arpista, vocalist e cantautricecon il chitarrista: Valeria accompagna il suo canto con piccole arpe dal suono antico, ma esegue canzoni attuali, alcune famosissime, svestite e poi rivestite di un abito mai indossato, mentre Jacopo arricchisce i suoni delle corde di arpa e chitarra con pedali, effetti e loop station che creano un sound originale e magnetico.Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21Una band che mescola musica etnica, world, hip hop, acustica e altri mille ingredienti: è, formazione che viene da Campi Flegrei e che spiega così il suo nome: «Aneuro è un gioco di parole puteolano, di Pozzuoli, che viene pronunciato in vari accenti e può significare “sto da un’ora”, “fuori la neuro”, “senza un euro” o “nudo”, ed è un’ottima sintesi di tutto ciò che siamo: pazienti e pazzi, poco attaccati al denaro e nudi. Soprattutto nudi, perché ci piace essere il più sinceri possibile». Sono il vocalist e chitarrista, il percussionista, il chitarrista, il bassistae il batterista, e il loro nuovo album s’intitola Oltre, con undici brani e le collaborazioni di Daniele Sepe, O’ Zulù e Ciccio Merolla. Disco diverso dal solito, interessante e da ascoltare.Na Cosetta Estiva, via Biordo Michelotti 4, ore 21Tedesca di Stoccarda, 31 anni, pianista e vocalist,viene dauna famiglia di musicisti e suona da quando aveva 4 anni. Ha cominciato studiando la classica, poi ha scoperto il gusto dell’improvvisazione e si è diplomata in jazz alla Manhattan School of Music di New York. Da quel momento Trummer ha suonato e cantato in diverse formazioni, come il gruppo Caipi di Kurt Rosenwinkel, e si è esibita in Italia parecchie volte. Ospite a Roma della rassegna diretta da Roberto Gatto, stasera è in concerto conal contrabbasso ealla batteria.Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30Un viaggio nella Parigi degli anni 40 con, quartetto che riprende melodie famose come La vie en rose, La mer, Que reste-t-il de nos amours e via di questo passo, nonché brani meno noti in un’atmosfera leggera e divertente. Sono(voce),(fisarmonica),(chitarra manouche) e(contrabbasso).Village Celimontana, via della Navicella 12, ore 21Ultimo incontro della settimana, alle 21, con Daniele Mutino e la sua fisarmonica: l’argomento è La città in cerca di luoghi, ovvero un elogio del “cappello”, lezione-concerto con musiche varie sul tema L’arte di strada dalle origini fino ad oggi, con riferimento al movimento per la liberalizzazione dell’arte di strada a Roma, al completo di riflessioni giuridico sociali ed etiche. E alle 21.45 arrivano, sottotitolo tre voci e un contrabbasso: sono il bassista e arrangiatore, e le vocalist, che giocando sui loro timbri differenti, personali e intimi, intrecciano linee melodiche che creano armonie e passano «dal silenzio sussurrato all’urlo che spaventa, dal timbro acido respirato a singhiozzo al leggero sibilo che pare aver solamente sognato».Letture d'estate, Giardini di Castel S. Angelo, ore 21Il chitarristaalla guida di un quintetto (alla tromba,al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria) offre due ore di jazz e un lungo omaggio ai grandi del passato, con arrangiamenti originali e improvvisazioni.Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22Il crooner romanopropone live il suo nuovo progetto di brani originali intitolato Words, nel quale ogni pezzo o assolo viene da una storia da raccontare e si trasforma in qualcosa di nuovo, che come protagonista ha appunto le parole, words. Molti titoli sono stati composti dalla selezione di frammenti di assoli che, con l’aggiunta del testo, diventano nuove composizioni in stile contemporaneo. Non si tratta di un classico “vocalese” ma di una elaborazione più profonda e complessa del fraseggio di grandi del jazz come Miles Davis o Wayne Shorter. A completare la songlist ci sono anche alcuni brani originali ed inediti. Words uscirà su un album nel 2019. Con Buonfrate suonano il pianista, il contrabbassistae il batteristaVillage Celimontana, via della Navicella 12, ore 22Fondatore e membro fino al 2014 della band Neri per Caso, gruppo vocale di gran classe,, cantante e tastierista, ora insegna al Saint Louis College of Music e guida il progetto Onda, luogo di ascolto e di ricerca che ha in repertorio dodici composizioni originali in italiano e rielaborazioni di brani di Fleet Foxes, Thom Yorke, E.A. Mario, Prince, Sufjan Stevens. Stasera è in trio conal contrabbasso ealla batteria.Terrazza del Gianicolo, piazzale Giuseppe Garibaldi, ore 21.30è un trombettista e compositore fra i più apprezzati sulla scena del nostro jazz: nove anni fa ha vinto gli Italian Jazz Awards, ha collaborato con Danilo Perez, Gary Peacock, Lee Konitz, Steve Grossman, Diane Schuur, Billy Hart, Richard Galliano, Dado Moroni, Rita Marcotulli, Danilo Rea, Mario Biondi, Laura Pausini, Gino Paoli, e stasera è live alla testa di un Hammond Trio che vede due tra i migliori talenti del jazz italiano:all'organo Hammond ealla batteria.Gregory's by the River, lungotevere Castello, sotto Castel S. Angelo, ore 22Tocca alla band(cioè, voce, chitarra, armonica;, chitarra;, basso;, sardo, batteria) chiudere il festival di Fabrica. La formazione di Pisa, reduce da un trionfale tour di 66 date con oltre 100 mila spettatori, propone i brani dell’ultimo album Il fuoco in una stanza (sul tema dei rapporti umani: genitori, figli, famiglia, dolore…) uscito a marzo, due anni dopo La terza guerra mondiale, e con il gruppo c’è il rapper torinese, cioè. I Circus hanno girato mezzo mondo, Australia compresa, hanno inciso e venduto dieci album (quello del 2009 s’intitolava Andate Tutti Affanculo, tanto per dare un’idea) e il loro rock è una via di mezzo fra il punk americano e la nostra canzone d’autore. Apre la serata il mix di reggae, ska, punk e ragamuffin della band, da Vallerano.FdB Festival, Fabrica di Roma (Viterbo), piazzale Madre Teresa di Calcutta, ore 22

