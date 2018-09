Dal Tango allo swing: come la danza ti cambia la vita. Al Ghione la nuova commedia di Pino Quartullo

Lilli, na simpatica signora borghese decide di reagire alla solitudine prendendo lezioni di danza in casa. Un giovane bizzarro ballerino (Michele) cambierà la sua vita. Sei scene, sei stili di danza da imparare in fretta, 6 attori e 6 attrici si alterneranno per interpretare i 2 personaggi pieni di sorprese. Ci si diverte e ci si commuove nel nuovo spettacolo "Sei lezioni di danza a domicilio" che approderà dal 20 al 22 settembre sul palcoscenico del teatro Ghione con la regia di Pino Quartullo e le coreografie di Marialuisa Rubulotta. Una commedia brillante, attuale, che non fa mai mancare il colpo di scena, che commuove e crea continuamente spunti di riflessione, anche comici ed ironici. Pino Quartullo non dirige due attori, ma dodici e per ogni lezione, entrerà in scena una nuova coppia di attori.



Si alterneranno così Margherita Macor e Roberto Fazioli (con lo swing), Giusy Armato e Antonio Massimo (per il tango), Maria Luisa Rubulotta e Gabriele Del Cane (con il valzer), Francesca Spina e Daniele Ceccarelli (con il fox-trot), Iolanda Zanfrisco e Mattia Calefati (con il cha cha cha), Silvia Bruni e Alessandro Orfini (con disco e balli moderni). Il progetto nasce da un workshop per attori, diretto da Pino Quartullo nel Forte Michelangelo di Civitavecchia, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il cambio di coppie sorprenderà lo spettatore scena per scena, facendolo meditare su quanto possa cambiare un personaggio se interpretato da diversi interpreti, scoprendo ogni volta aspetti umani imprevedibili, a seconda dalle caratteristiche fisiche, psicologiche, vocali dell'interprete. Ogni interprete porterà sulla scene soprattutto se stesso, cercando di mantenere le proprie caratteristiche umane, esattamente come nella vita reale, ma mettendole al servizio dei due personaggi.



Gli spettacoli andranno in scena: giovedì 20 settembre ore 21,00; venerdì 21 Settembre ore 21,00, sabato 22 doppio spettacolo ore 17,00 e ore 21,00



