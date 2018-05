Roma, in scena al Marconi la versione teatrale della serie Usa cult "Will & Grace"

Al Teatro Marconi dal 10 al 20 maggio va in scena la pièce "Una serata con Will & Grace", ispirata ai protagonisti di una delle sit-com più seguite e premiate del mondo.



Dopo il grande successo riscosso negli Stati Uniti dalla famosissima serie televisiva dal titolo "Will & Grace", finalmente approda in Italia la versione teatrale grazie all'adattamento di Claudio Insegno, che ne ha curato anche la regia, e di Matteo Bocciarelli.







Will è un avvocato in carriera. Grace una brillante decoratrice di interni. Sarà amore? Impossibile: lui è gay, lei è in cerca dell'uomo della vita. Accanto ai due onnipresenti amici: Karen, sofisticata assistente di Grace, e Jack, irriverente amico gay di Will, Rosario, cameriera venezuelana di Karen, è l'unica a poterle tenere testa, e Larry e Joe coppia di amici ormai consolidata che mostrerà l'ennesimo aspetto di questa natura.



A complicare il tutto, l’incursione del capo di Will, Mr. Stein, un pazzo e bizzarro datore di lavoro interpretato dallo stesso Claudio Insegno. Dal 10 al 20 maggio lo spettacolo riproporrà scene, temi e situazioni della serie TV in un sunto che racconta otto anni di successi.

