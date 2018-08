Strade e piazze come teatri: TolfArte conquista tutti

Quattro giorni di spettacoli, acrobazie, funambolismi, giochi. E decine di migliaia di spettatori venuti dai comuni vicini, ma anche dalla Capitale, dal resto del Lazio, da altre zone d'Italie e perfino dall'estero. TolfArte, il festival dell'arte di strada e dell'artigianato artistico, che si tiene ormai da 14 anni tra i vicoli e le piazze di Tolfa, paesino di 5 mila anime tra le colline della catena tolfetano-cerite a 70 chilometri a Nord di Roma, è tutto questo. Dalla danza sulle pareti, alle acrobate che si esibiscono su un cavo a 20 metri di altezza senza protezione; dai mangiatori di fuoco alle evoluzioni della ballerina sospesa su un'asta con una mano; dall'artista che racconta la storia del Festival disegnandola con granelli di sabia (l'evento top di questo 2018) alle street band; e poi il Circo bianco della sera d'esordio, i clown, musicisti più o meno pazzi, installazioni, mostre e tanto altro ancora.

TolfArte è ormai una realtà importante del settore. Da giovedì a domenica, la kermesse ha richiamato in paese più di 50 mila persone, che oltre ai numeri ad effetto consumatisi nei luoghi più belli e antichi della cittadina, hanno potuto apprezzare un centinaio di stand di ottimo artigianato e in più gli angoli dedicati allo street food nazionale e internazionale, nonché quelli che invece hanno offerto prodotti e piatti rigorosamente locali.

Una manifestazione che cresce ogni anno di più e che è sempre più un riferimento per gli amati dell'arte di strada. Senza dimenticare che da tre anni c'è anche un TolfArte Keds per i bambini. Insomma, eventi per tutti i gusti e per tutte le età.