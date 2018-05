Alessia Marcuzzi dice no al programma sui Mondiali di calcio. Al suo posto Belen?

Non ci sarà Alessia Marcuzzi ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s nel programma di seconda serata Mediaset dedicato ai Mondiali di calcio. La conduttrice romana era data quasi per certa alla conduzione della nuova trasmissione di Canale 5 sui campionati del mondo Russia 2018, che partiranno il prossimo 14 giugno. Nelle ultime ore, invece, è venuto fuori che Cologno Monzese avrebbe un altro progetto in serbo per la Marcuzzi: un “programma-evento di grande risonanza” che la vedrà impegnata nel mese di luglio. Dunque, dopo la rinuncia della bella Alessia, chi potrebbe prendere il suo posto? Di nomi se ne stanno facendo tanti, ma c’è chi, per l’ambita conduzione, dà in pole position Belen Rodriguez. Sarà davvero la bella modella argentina ad accompagnare i tifosi verso la coppa del mondo?



