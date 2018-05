Asia Argento attacca Maria De Filippi: «Uno sciacallo». Ecco cosa è successo

Asia Argento su tutte le furie. E’ uno sfogo durissimo contro Amici 17 e Maria De Filippi, quello che l’attrice italiana affida alle sue pagine social, dopo aver assistito alla nuova puntata andata in onda domenica scorsa. Nel corso della diretta, è stato ospite anche Gino Paoli. Il noto cantautore, dopo essersi esibito insieme a uno dei concorrenti del talent, ha sussurrato una frase all’orecchio della conduttrice: “Sono venuto qui per molestare la De Filippi, poi tra 20 anni mi denuncerà”. Parole che hanno sollevato un vespaio di polemiche, facendo indignare l’attrice, in prima fila nella battaglia contro le molestie sessuali nel mondo del cinema. L’Argento ha così pubblicato dei post su Twitter in cui critica quanto accaduto, prendendosela anche con la conduttrice, rea di aver lasciato correre su quella battuta infelice. “E’ uno sciacallo” il duro attacco alla De Filippi. Insomma, dopo il bel polverone alzato da Gino Paoli, sarà guerra Aperta tra Asia e Maria?



