Proclemer, documentario omaggia l'attrice a 5 anni dalla scomparsa

A cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 25 aprile 2013, la città di Trento ha reso omaggio nelle scorse settimane ad una sua illustre concittadina: Anna Proclemer. Lo ha fatto dedicandole lo spazio del Ridotto del Teatro Sociale e attraverso la prima proiezione assoluta del documentario di Franco Delli Guanti “La tigre di carta. Anna Proclemer tra successi e fragilità.” Dopo Trento sarà Firenze a rendere omaggio a quella che può essere definita la più grande attrice italiana di teatro del Novecento. Anna Proclemer era molto affezionata a Firenze tanto che ha donato l’intero archivio personale al Gabinetto Vieusseux. E sarà proprio la storica istituzione a proporre giovedì 10 maggio, alle ore 17.30, Palazzo Strozzi, nella Sala Ferri, un evento che vedrà la proiezione del documentario alla presenza dell’autore e di Antonia Brancati, figlia di Anna Proclemer. Franco Delli Guanti, da alcuni anni sta lavorando a progetti che vogliono portare alla luce, soprattutto a favore della conoscenza per le nuove generazioni, personaggi del cinema e del teatro legati al territorio trentino e gardesano. Delli Guanti, insieme allo storico del cinema Ludovico Maillet, ha già concretizzato due produzioni documentaristiche su queste tematiche: con la prima ha ricostruito la vicenda della Bertolazzi Film di Peschiera del Garda, una sorta di Cinecittà gardesana dove negli anni Sessanta venivano ambientati film di pirati; con la seconda ha reso omaggio all’attrice Dorian Gray, che ha vissuto in Trentino, a Torcegno, per cinquant’anni fino alla tragica morte. Ora questo percorso della memoria prosegue - senza l’apporto autoriale di Maillet - con l’omaggio ad Anna Proclemer. «A parte qualche sporadico servizio uscito all’indomani della scomparsa - racconta l’autore - penso che il mio sia il primo omaggio ufficiale dedicato ad Anna Proclemer. A gennaio dello scorso anno ho contattato la figlia, Antonia Brancati, la quale, oltre che a dirsi entusiasta della mia iniziativa, mi ha da subito garantito la massima collaborazione fornendomi un corposo elenco di attori, attrici e registi da intervistare e soprattutto mi ha messo a disposizione l’intero archivio della mamma (lettere, articoli, fotografie, locandine, filmati) conservato presso il Gabinetto Vieusseux di Firenze. Per tutto il 2017 ho girato in lungo e in largo l’Italia raccogliendo oltre venti interviste che ora hanno preso forma nel documentario». “La tigre di carta”, questo il titolo del documentario, propone un ritratto di Anna Proclemer attraverso le persone che l’hanno conosciuta, che hanno lavorato con lei o che hanno imparato da lei: Ottavia Piccolo, Massimo De Francovich, Pierluigi Misasi, Barbara Terrinoni, Pino Strabioli, Maurizio Costanzo, Giancarlo Zanetti, Masolino D’Amico, Maurizio Scaparro, Isabella Del Bianco, Maria Grazia De Nardo, Gabriele Lavia, Mario Marchi, Ferzan Ozpetek, Pia Tolomei, Ornella Vanoni, Vittorio Viviani, solo per citare i nomi più famosi.

