Baryshnikov al Maggio Musicale: interpreta Joseph Brodsky

Mikhail Baryshnikov, uno dei ballerini più amati e celebrati del panorama contemporaneo mondiale, arriva al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino martedì 3 luglio (repliche mercoledì 4 e giovedì 5 alle ore 20) con lo spettacolo “Brodsky/Baryshnikov”, one-man show basato sulle poesie del poeta russo premio Nobel Joseph Brodsky. Ma prima di calcare il palcoscenico del teatro,il danzatore lettone sarà insignito lunedì 2 luglio alle ore 11 nell’Aula Magna dell’Ateneo Fiorentino (piazza San Marco, 4) della laurea magistrale ad honorem in Scienze dello Spettacolo, che gli verrà conferita dal rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei «per la sua lunga e ancora attiva carriera creativa nelle diverse declinazioni delle arti performative, dalla danza, al cinema, al teatro, alla musica».



“Brodsky/Baryshnikov”, creato e diretto da Alvis Hermanis, noto regista lettone del New Riga Theatre, è un viaggio emotivo profondo nelle composizioni viscerali e complesse di Joseph Brodsky. Esibendosi in russo, la lingua madre del poeta, Baryshnikov interpreta con la sua danza una selezione delle commoventi opere del suo amico di lunga data. La sua sottile fisicità trasporta il pubblico nell’immaginazione di Hermanis e nel mondo interiore di Brodsky. Lo spettacolo, proposto in russo con sovratitoli in italiano, è un percorso intimo nel rapporto di profonda amicizia che ha legato il danzatore e il poeta per tutta la vita. Una sorta di affinità elettiva che li portava a continui scambi e confronti, ad una condivisione quasi quotidiana del loro vivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA