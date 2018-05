Billy Budd all'Opera di Roma: una ciurma di cento di uomini in scena

di Simona Antonucci

Una star del teatro shakespeariano è al comando della ciurma di rivoltosi “all’arrembaggio” del Teatro dell’Opera di Roma. Dall’8 al 15 maggio, su una scena che ondeggia come il mare, definita da vele e cime, più di cento uomini tra coro, cantanti e attori, canteranno al pubblico del Costanzi la storia di Billy Budd, il capolavoro di Benjamin Britten, tratto dalla fantasia dello scrittore Herman Melville e riproposto dalla regista Deborah Warner, in una lettura e un allestimento che si sono appena aggiudicati l’International Opera Award, una sorta di Oscar della lirica.



«È la prima volta che Billy Budd viene presentato in questo teatro», spiega il sovrintendente Carlo Fuortes, «si tratta di uno dei grandissimi capolavori del Novecento, un’opera meravigliosa, spettacolare. E questa è una prestigiosa coproduzione internazionale, programmata con anni di anticipo: l’unico sistema per portare allestimenti di alto livello, specie se impegnativi come questo, con due cori, diciannove cantanti e un’orchestra che è la più numerosa mai prevista da Britten in un suo lavoro».



Sul ponte immaginario della Indomitable, nave da guerra armata con 74 cannoni, la lady del Royal Shakespeare Theatre, dirige un cast tutto al maschile e uno spigoloso triangolo musicale e sentimentale: un tenore, un baritono e un basso, Jacques Imbrailo nei panni di Billy Budd, Toby Spence che darà voce e corpo al Capitano Vere e John Relyea nel ruolo di Claggart. «Raro che siano tre i protagonisti maschili», spiega la regista, «succede nel Giulio Cesare di Shakespeare. Ma Cassio, Bruto e Cesare hanno personalità e spessore diversi. Qui», aggiunge, «ognuno ha le qualità dell’altro. Spiccate individualità, ma intrecciate fino alla morte».



La figura quasi solare di Billy Budd è l’energia positiva contrapposta a quella negativa dal maestro d’armi Claggart, mentre Vere è un gentiluomo virtuoso, ma nel suo seguire le regole, lascerà che Budd venga impiccato. «È una parabola, certo. C’è il bene e c’è il male, grandi temi, sostenuti dallo spartito, a cominciare dall’ingiustizia verso gli emarginati o l’abdicazione alla responsabilità morale di chi governa le nostre vite», interviene il maestro James Conlon, «La musica di Britten aggiunge complessità, moltiplica le sfumature e spinge in ogni direzione: una sfida a interrogarci su innocenza e corruzione, senza dare mai soluzioni».



Una storia di potere, sopraffazione, violenza, ma soprattutto «d’amore», continua Warner, «si parla di natura umana, amore, quello universale, che abbraccia tutta l’umanità. Billy nei minuti che lo accompagnano all’impiccagione si rende conto che la sua morte può aiutare il capitano. Un messaggio religioso, di redenzione, di profondo amore». «Più che di omosessualità», spiega la regista, «parlerei di tenerezza che sboccia in una società, la nave, di soli uomini. Prigionieri di questo mondo galleggiante, isolato e brutale». Al posto della nave, una piattaforma che ondeggia. «La sensazione del mare deve essere viscerale. Britten è un po’ come Shakespeare: ti costringe a scavare», conclude.



Dopo la prima dell’8 maggio, alle 20, Billy Budd andrà in scena giovedì 10 alle 20, sabato 12 alle 18, domenica 13 alle 16,30 e martedì 15 alle 20. Domenica 6 maggio, alle 11, al teatro Nazionale, Giovanni Bietti terrà la sua “Lezione d’opera”, mentre alle 16,30 andrà in scena l’anteprima giovani, “vietata” ai maggiori di 26 anni.

