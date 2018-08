Con 150 baci, il romano Manzan vince Biennale Teatro College

di Simona Antonucci

Con una maratona di baci si conclude domenica 5 agosto la quarantaseiesima edizione di Biennale teatro, diretta da Antonio Latella. Baci ai passanti, baci “manifesto”, baci di Giuda e baci rubati in una performance di 150 labbra che dalle 15 ha invaso il Teatro alle Tese.



Il bacio accademico, però, è andato al 26enne Leonardo Manzan, romano, vincitore del bando del College Registi under 30. Manzan, ha prevalso su una rosa di sette finalisti. Si tratta dell’ultimo atto del Festival che, dal 23 luglio, ha messo in scena 5 prime assolute e 17 prime italiane.



«Il programma riflette pienamente i nostri indirizzi», ha detto il presidente della Fondazione veneziana, Paolo Baratta, «e quest’anno si è arricchito con il debutto della sezione College Registi, formula impegnativa e coraggiosa di sostegno alle nuove energie creative. L’unione Festival e College ha fertilizzato entrambi».



Leonardo Manzan ha presentato un frammento intitolato Cirano deve morire, liberamente ispirato al Cyrano de Bergerac di Rostand. «Ha avuto il coraggio», si spiega nella motivazione, di esporsi e di rischiare. Al suo coraggio vogliamo aggiungere la nostra scommessa». «Il Festival», ha aggiunto Paolo Baratta, si offre al pubblico e alla critica come riferimento per un continuo aggiornamento, e con i suoi Leoni d’oro celebra e rivela vitali energie del teatro. Il neonato college Scrivere in residenza offrirà a giovani laureati nuove occasioni di cimento con la scrittura teatrale».



Una menzione speciale è stata attribuita a Giovanni Ortoleva, 26 anni, da Firenze, per aver proposto un classico come Saul in una interpretazione registica solida e convincente. I registi che hanno partecipato alla finale del bando, insieme con Leonardo Manzan e Giovanni Ortoleva, sono Lucia Menegazzo e Silvia Rigon, Camilla Brison, Pablo Solari, Alessandro Businaro.



La sezione di Biennale College-Teatro dedicata ai registi sotto i trent’anni, introdotta per la prima volta lo scorso anno e indirizzata a registi italiani, si sviluppa nell’arco di un biennio. Il regista vincitore della seconda edizione 2018-19, Leonardo Manzan, cui è destinato un premio di produzione (fino a un massimo di 110.000 euro), realizzerà il suo spettacolo nel corso del prossimo anno, sviluppandolo in tutti i suoi aspetti con il tutoraggio del direttore del Settore Teatro Antonio Latella. Lo spettacolo debutterà nell’ambito del 47° Festival Internazionale del Teatro.

