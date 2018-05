Con Sonia Bergamasco l'Apokàlypsis a Santa Cecilia

Sarà il Cardinale Gianfranco Ravasi a introdurre e commentare dal vivo Apokàlypsis, oratorio di Marcello Panni (all'Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, lunedì 14 maggio ore 20.30) suddiviso in sette quadri e due parti, con un prologo e un epilogo, tratto dall'Apocalisse di Giovanni, che - dopo la prima rappresentazione a Spoleto per il Festival nel 2009 e dopo le recenti riprese nel Duomo di Monza e nella chiesa di San Marco a Milano - approda a Roma.



Il libretto e la musica di Panni, si basano su un progetto dello stesso Cardinale Ravasi - uno dei massimi esegeti dell’ultimo libro delle Sacre Scritture - al quale l’opera è dedicata. Il compositore e direttore romano, sarà alla guida della Banda dell'Esercito Italiano, del Coro e del Coro di voci bianche dell'Accademia di Santa Cecilia, istruiti da Ciro Visco.



Voci recitanti due grandi protagonisti del cinema e del teatro italiano: Sonia Bergamasco, nel ruolo della Vergine, ed Elio de Capitani, in quello di Giovanni. Due voci, quella di un uomo e di una donna, prendono vita e si alternano, recitando in italiano in un dialogo che talvolta si mescola alla musica.



Il Coro interseca il racconto intonando versi in latino, inglese, francese, tedesco e greco con un andamento di volta in volta danzante, rumoreggiante e tuonante. Il sostegno sonoro è dato da un’orchestra di trentatré strumenti a fiato, alla quale si aggiungono quattro percussionisti che evocano ritmi e rumori, sacri e profani. Si ringrazia la fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto Parte del ricavato del concerto sarà devoluto a Telethon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA