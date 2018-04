Da Cechov a Quartet: il Quirino presenta il nuovo cartellone

Massimo Ranieri sarà il protagonista tra un anno, dal 19 al 31 marzo 2019, di una novità che è forse il principale spettacolo della prossima stagione del Teatro Quirino di Roma: Il gabbiano nell'adattamento particolare e la regia di Giancarlo Sepe, partendo dal fatto che la prima assoluta del dramma di Cechov fu un totale insuccesso. «Cechov chiamò una persona di cui si fidava, un critico musicale di origine francese, perché gli spiegasse cosa non andava nel suo lavoro - racconta Sepe - Questi gli propose allora una lettura spregiudicata del dramma e la nostra messa in scena nasce come un'emanazione spontanea dalle sue parole e naturalmente ha anche un lato musicale, in cui sfrutteremo le doti canore di Ranieri, in un connubio tra favola, miracolo e vita capace di toccare il cuore dell'autore come quando la stava scrivendo». Ranieri si dice «emozionato» di tornare nel teatro in cui debuttò per la prima volta come attore di prosa nel 1975 sotto la guida di Patroni Griffi e di farlo «con Sepe, amico con cui sono decenni che parliamo di lavorare assieme senza riuscirci».



Il Quirino, che con 5.500 abbonati è il primo teatro di Roma sopra gli 800 posti e si avvia compiere i 150 anni nel 2021, presenta una stagione, firmata da Geppy Gleijeses e Guglielmo Ferro, con 13 spettacoli, uno più dell'anno appena concluso, ma mantenendo gli stessi prezzi: aperta il 9 ottobre da Quartet di Ronald Howard con regia di Rossi Gastaldi e interpreti Pambieri, Ponzoni, la Quattrini e il ritorno in scena dopo tanti anni di Giovanna Ralli («un ritorno che mi serve, perché la morte di mio marito mi aveva tolto ogni voglia di fare») e chiusa a maggio 2019 da Regalo di Natale dal film di Pupi Avati con regia di Marcello Cotugno e Gigio Alberti, Filippo Dini e Valerio Santoro. Nel programma ci sono tre lavori di Pirandello, nessuno Shakespeare (eccettuato un balletto di Fabrizio Monteverde ispirato a Otello), il Cechov di cui si è detto, quattro lavori riduzioni di film e tre di romanzi, a cominciare a novembre da Il fu Mattia Pascal pirandelliano con Daniele Pecci, Rosario Coppolinio e la regia di Ferro.



Un vera sfida in questo senso è poi a ottobre la riduzione de I miserabili di Victor Hugo firmata da Luca Doninelli con la regia di Franco Però e Franco Branciaroli nei panni di Jean Valjean, mentre è un ritorno a dicembre le Sorelle Masterassi da Palazzeschi di Ugo Chiti con la Poli, Vukotich e Prati, regia dello stesso Gleijeses.



Oltre al lavoro di Avati, da film derivano Operazione San Gennaro, spettacolo per le feste di fine anno dall'opera di Dino Risi con interprete e regista Massimo Ghini; Viktor und Viktoria a febbraio dal film di Schunzel con regia di Emanuele Gamba e Veronica Pivetti con Giorgio Lupano e Yari Gugliucci; La cena delle belve di Katcha a fine febbraio nella versione di Cerami con regia di Julien Sibre rivista da Virginia Acqua per Marinella Bargili, Francesco Bonomo, Maurizio Donadoni e Silvia Siravo e Così parlò Bellavista dal film e romanzo di Luciano De Crescenzo per i suoi 90 anni (che compie ad agosto), con Marisa Laurito e Benedetto Casillo, regia di Gleijeses.



Di Pirandello ci sarà un Sei personaggi in cerca d'autore a novembre in un adattamento «molto poco pirandelliano» di Michele Placido, anche interprete e regista, e a dicembre un Berretto a sonagli con Marina Bioni e Sebastiano Lo Monaco anche regista. Restano a aprile Otto donne e un mistero di Thomas con Anna Galiena, Debora Caprioglio e Paola Pitagora, regia di Ferro, e, a marzo, un nuovo allestimento de La governante di Brancati con Ornella Muti nel ruolo scandaloso che fu della Proclemer e Enrico Guarnieri.



Il Quirino è un teatro, sempre aperto, con un affollato bistrot e una buona biblioteca e, come esercizio teatrale, riceve dal Mibact 48 mila euro l'anno. Così ha fatto ricorso, assieme a vari teatri romani (dal Sistina all'Ambra Jovinelli, al Parioli e altri) contro «gli 8 milioni di euro elargiti una tantum al Teatro Eliseo - sottolinea Gleijeses - per i suoi 100 anni, mentre i nostri 150 non avranno nulla e ne meriterebbero 12. Sono soldi dello Stato dati a un'impresa privata».

