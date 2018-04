Le "Donne di Roma" tra musica e denunce portate a teatro da Alessandra Kre

Cinque donne e un uomo. Alessandra Kre (autrice), Claudia Casciani, Ambra Cianfoni (regia), Annalisa Peruzzi e Sara Signorelli danno voce a cinque storie di Roma. Cinque racconti, alcuni originali, altri già conosciute nella loro versione maschile e qui rivisitate in chiave femminile, come nel caso de “Er fattaccio der vicolo der moro”, altre ancora conosciute per la loro importanza storica, come nel caso della storia di Celeste Di Porto, la “Pantera Nera”, colei che durante la seconda guerra mondiale vendeva ai fascisti i suoi correligionari ebrei. L'unica presenza maschile è quella di Adriano Di Benedetto che eseguirà tutte le musiche dal vivo. Unica eccezione perché, oltre alla città di Roma, ad avere rilevanza fondamentale è la figura della donna, con la sua personalissima Rivoluzione, che sia “nera” (come nel caso di Celeste) o “bianca” (come nel caso di Nina, un monologo ispirato al celebre “Barcarolo romano”). Nodo centrale è anche quello della violenza, tema molto caro all’autrice.



E poi la forza, perché non essendo riuscita ad ottenere, per poter portare in scena questo spettacolo, il sostegno di produzioni, la compagnia si è coraggiosamente affidata al “crowfunding”, una pratica di microfinanziamento dal basso; e così è iniziata una corsa alla “donazione” (di soldi, ma anche di prestazioni lavorative tipo video e foto, grafica o di aiuti di altro tipo) da parte di amici, parenti, conoscenti che credono nelle potenzialità del progetto. Una gara di “solidarietà” commovente per l’autrice che sottolinea l’importanza di testimoniare quanto, quando si crede fermamente in un obiettivo, non serva molto altro oltre alla propria determinazione di realizzarlo. Il 19 giugno l'esordio a teatro Porta Portese.

