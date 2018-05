Eracle ed Edipo a Colono: applausi al teatro greco di Siracusa

Dopo l'inaugurazione con l'Eracle di Emma Dante, accolto giovedì da un pubblico entusiasta, grandi applausi anche oggi per Edipo a Colono nella seconda serata del 54° Festival al Teatro greco di Siracusa. Lo spettacolo diretto da Yannis Kokkos e con Massimo De Francovich nel ruolo di Edipo ha convinto i quasi 3.500 spettatori che anche questa sera hanno riempito la cavea del Teatro greco.



La messa in scena, come spiegato dal regista greco naturalizzato francese è «sia una meditazione sul destino umano sia un inno ad Atene, la sua amata città». Una tragedia - ha detto Kokkos - sulle frontiere materiali e metafisiche, sul mistero della libertà umana prima dell'onnipotenza degli dei, della responsabilità, della vecchiaia e della gestione politica della città.



Nella scena, pensata dallo stesso Kokkos, un enorme statua alta 6 metri realizzata dai laboratori di scenotecnica dell’Inda mentre i costumi sono stati di Paola Mariani. A curare la traduzione dello spettacolo Federico Condello, le musiche sono Alexandros Markeas, il disegno luci è invece di Giuseppe Di Iorio. Sul palco oltre a Massimo De Francovich nei panni di Edipo anche Sebastiano Lo Monaco (Teseo), Roberta Caronia (Antigone), Stefano Santospago (Creonte), Fabrizio Falco (Polinice), Eleonora De Luca (Ismene), Danilo Nigrelli (il messaggero), Sergio Mancinelli (lo straniero), Davide Sbrogiò (il corifeo). Il coro di vecchi è formato da Massimo Cimaglia, Francesco Di Lorenzo, Lorenzo Falletti, Tatu La Vecchia, Eugenio Maria Santovito e Carlo Vitiello.



Il coro e il gruppo dei soldati sono formati dagli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico della Fondazione. Nel cast anche quattro componenti della sezione “senior” dell’Accademia d’arte del dramma antico, sezione Fernando Balestra. Tra gli appuntamenti da non perdere, domani mattina dalle 9,30, a Palazzolo Acreide, l’inaugurazione del Festival internazionale del teatro classico dei giovani con oltre 2.300 studenti di 103 istituti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno dal 12 maggio all’11 giugno.

