Erodiade al Festival di TorinoDanza: Mallarmé, Boetti e Anzilotti per raccontare Salomé

La poesia di Mallarmé, l'arte di Alighiero Boetti e la coreografia di Julie Ann Anzilotti per raccontare la solitudine di Salomè. Debutta al Festival TorinoDanza, “Erodiade - Fame di Vento” di Julie Ann Anzilotti e della sua Compagnia Xe (in scena al Teatro Carignano di Torino il 17 settembre, alle ore 20,45).



Lo spettacolo nasce dalla forza espressiva del poema incompiuto “Hérodiade” di Stéphane Mallarmé. E la scenografia, del famoso artista visivo Alighiero Boetti, diventa un segno distintivo di un’epoca votata alle collaborazioni tra creatori di varie discipline.



La coreografia è sorretta dalla musicalità della parola, affidata alla voce di Gabriella Bartolomei, e al trasporto dell’incantevole partitura, soprattutto di Paul Hindemith.



«La divisione dello spettacolo in sei scene rispecchia una delle più attendibili ricostruzioni del poema tragico Hérodiade che il simbolista francese Stéphane Mallarmé lasciò incompiuto dopo una difficile e lunga gestazione», spiega Anzilotti. «Ho voluto seguire la scansione del poema - aggiunge - non rinunciando però a portare il dramma fino a quel punto di liberazione che forse anche lo stesso Mallarmé aveva intravisto nel suo finale sospeso quando scrive: urtando l'aldilà con il balzo del pensiero».



«La protagonista dello spettacolo, Erodiade, è affamata di vento», continua Anzilotti, «come mi suggerì lo stesso Alighiero Boetti durante i nostri incontri per l’ideazione della scenografia: vuole e ottiene qualsiasi cosa, ma poi resta più sola e vuota di prima, ancora alla ricerca di qualcosa che le dia un po’ di pace».

