Proietti: «Contento che il Globe di Roma avrà nuove stagioni»

Gigi Proietti, in occasione della cerimonia per il 2771esimo Natale di Roma dove ha ricevuto il premio cultori di Roma 2018, ha parlato del suo Globe: «Sono contento di aver saputo in questi giorni dal Comune, dal sindaco e dall’assessore Bergamo, che possiamo andare avanti con le attività del Silvano Toti Globe Theatre che è davvero il mio fiore all’occhiello e nota d’orgoglio per tutta la città. È un teatro che si è costruito anni fa, grazie alla volontà politica del Comune, quando c’era il sindaco lungimirante Walter Veltroni. Un luogo del genere non c’era- ha detto ancora il grande attore e regista - è un teatro shakespeariano simile a quello di Londra, e nessuno quindici anni fa avrebbe giurato che avrebbe avuto questo successo. Si fa solo Shakespeare e vengono molti ragazzi, di questo siamo contentissimi. Non basta che i politici chiedano fiducia ai cittadini, ma anche che i politici diano fiducia ai cittadini: e allora, così, qualcosa può funzionare».

