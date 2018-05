Ridere a fin di bene: Greg a teatro con "Swing Affair" per la Croce Rossa

Ridere fa bene e fa del bene. "Swin affair" è il titolo dello spettacolo di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana Santa Severa – Santa Marinella per l’acquisto di una nuova ambulanza. Uno spettacolo di musica con Greg (del duo comico Lillo&Greg) e il maestro Attilio Di giovanni. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la Compagnia Teatrale Giuseppe Percuoco di Santa Marinella, sarà domenica 13 maggio alle ore 18.00, presso la Sala Flaminia Odescalchi in Via della Libertà n.19 – Santa Marinella.



Una serata all’insegna della musica e della comicità per scoprire un lato inesplorato del noto attore e la sua grande passione: la musica. Arrangiamenti originali dei brani più celebri di Frank Sinatra o Dean Martin e le melodie swing più conosciute di sempre, vivranno di nuova luce grazie alla personalità unica di Greg che alla musica alternerà momenti di umorismo puro con aneddoti e gag originali in un mix di spettacolare eleganza, delicatezza ed ironia.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 3271626560.

