Il mondo di Rossini tra suoni e parole con il baritono Nicola Alaimo e Remo Girone

Le Grandi Scene Rossiniane sono il filo conduttore di un concerto del baritono Nicola Alaimo, affiancato dall'attore Remo Girone, in programma giovedì 16 agosto alle 16 al Teatro Rossini di Pesaro nell'ambito del Rossini Opera Festival.



Michele Spotti dirigerà l'Orchestra Sinfonica G. Rossini ed il coro del Teatro della Fortuna M. Agostini. Il concerto, ideato con la consulenza di Sergio Ragni, proporrà pagine da Torvaldo e Dorliska, Maometto II, Il viaggio a Reims e Semiramide. Toccherà a Remo Girone introdurre i vari brani leggendo un testo che ne lega il percorso storico e musicale.



Nato a Palermo, Premio Abbiati 2016, Nicola Alaimo si è esibito in teatri e festival di tutto il mondo. Tra gli impegni recenti: Don Quichotte a Chicago, La Cenerentola in tour con l'Opera di Montecarlo dove ha interpretato anche I masnadieri; Simon Boccanegra (nel ruolo del titolo) ad Anversa; Adriana Lecouvreur a Palermo; La forza del destino al Metropolitan di New York; Il Turco in Italia e La bohème a Bologna; Il trovatore a Montecarlo; Falstaff a Budapest; Il pirata a Milano; Messa di Gloria di Puccini a Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA