Il Regio di Torino designa Graziosi nuovo sovrintendente: dimissioni due consiglieri

È William Graziosi il dopo Vergnano al Teatro Regio di Torino. A pochi giorni dalle dimissioni, dopo 19 anni, del sovrintendente, il Consiglio d'indirizzo dell'ente teatrale ha indicato il nome dell'attuale direttore generale del Museo Federico II di Jesi (Ancona) come suo successore. Una nomina a maggioranza, con due consiglieri che al termine della riunione si sono dimessi. E il rappresentante della Regione Piemonte Filippo Fonsatti, pure lui tra i papabili alla vigilia, che non ha partecipato alla votazione.



Passa così la linea della sindaca Chiara Appendino, che dopo avere accarezzato l'idea di affidare l'incarico a Giancarlo Del Monaco, regista e dirigente di teatri d'opera amico di Beppe Grillo, aveva puntato con decisione su Graziosi, una laurea in Economia aziendale in Svizzera, dove è nato 56 anni fa, e grande appassionato di canto.



Spetterà a lui, dopo il passaggio della nomina al Ministero dei Beni culturali, il difficile compito di mettere a posto i conti del teatro, alle prese con un buco di circa 1,6 milioni di euro, mantenendo inalterata la qualità artistica delle sue proposte. La nomina rischia però di incrinare il rapporto tra il Comune di Torino e la Regione Piemonte, lungo quell'asse M5S-Pd su cui nelle stesse ore a Roma si stanno giocando le sorti del nuovo governo.



«Avevamo chiesto la possibilità di un supplemento di fase istruttoria, al fine di approfondire la proposta del nuovo sovrintendente rispetto ad altre disponibilità che si erano delineate», commenta il governatore Sergio Chiamparino, che poche ore prima si era espresso a favore di una apertura del Pd al Movimento 5 Stelle sullo scacchiere delle consultazioni per il governo. «La sindaca Chiara Appendino e la maggioranza del Consiglio d'indirizzo del Teatro Regio hanno invece ritenuto preferibile decidere subito. Quindi la posizione della Regione - precisa - é quella espressa dal nostro rappresentante Filippo Fonsatti», che non ha partecipato alla votazione di Graziosi.



Più netta la presa di posizione di altri due membri del Consiglio d'indirizzo, Angelica Corporandi d'Auvare Musy e Vittorio Sabadin, che hanno invece rassegnato le dimissioni. Per il sovrintendente in pectore, diciassette anni alla Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, la nuova avventura professionale rischia dunque di incominciare in salita.

