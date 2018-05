Inaugurazione del Maggio Fiorentino: sei minuti di applausi per l'opera Cardillac

Accoglienza trionfale per l'opera “Cardillac” di Paul Hindemith, che questa sera ha inaugurato l'81esima edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino. L'opera - che mette in scena una storia tragica tra paura e desiderio, amore e possesso, ossessione e crimine - ha segnato il debutto come direttore musicale di Fabio Luisi sul podio dell'Orchestra e del Coro del Maggio ed ha visto alla sua prima prova come regista di opera lirica Valerio Binasco.



Particolarmente apprezzata l'esibizione del baritono Martin Gantner, nel ruolo di Cardillac, di Gun-Brit Barkmin, in quello della figlia, e di Ferdinand von Bothmer nei panni dell'ufficiale. Altri ruoli Pavel Kudinov (il commerciante d'oro), Johannes Chum (il cavaliere), Jennifer Larmore (la dama), Adriano Gramigni (il comandante della polizia militare). Come è stato apprezzato la scenografia allestita sa Guido Fiorato, con l'assistenza di Anna Varado, le luci di Pasquali Mari e i costumi di Gianluca Falaschi con la collaborazione di Anna Missaglia.



Alla prima dell'opera ha assistito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è stata accolta dal sindaco di Firenze, Dario Nardella. Tra gli ospiti presenti, la vice presidente della Regione Toscana, Monica Barni, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, i senatori del Pd Matteo Renzi, Caterina Biti e Francesco Bonifazi, il deputato Pd Rosa Maria Di Giorgi e il deputato della Lega Claudio Borghi.



L'opera rappresentata in lingua tedesca al Maggio fu composta da Hindemith in circa otto mesi tra l'ottobre 1925 e il maggio 1926. “Cardillac”, dopo tre atti unici, è la prima opera del compositore tedesco di dimensioni maggiori. L'opera ebbe subito successo e ampia diffusione in Germania fino al 1933. Si ispira a un racconto di E.T.A. Hoffmann cui liberamente si ispira il libretto di Ferdinand Lion, Das Fräulein von Scuderi (La signorina di Scudéry), pubblicato per la prima volta nel 1819. La scelta del soggetto, nato dalla fantasia di un protagonista del Romanticismo, poteva apparire inattuale nella Germania degli anni Venti, ma si legava a un tema per Hindemith essenziale, la figura dell'artista nel suo rapporto con la società. Al centro della vicenda è René Cardillac, un orefice di prodigiosa bravura, interamente dedito alla sua arte a prezzo di una completa solitudine e dell'esclusione da ogni altro affetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA