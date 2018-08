Jesus Christ Superstar con Ted Neeley il 14 agosto all'Arena di Verona

Torna in Arena a Verona, il 14 agosto, “Jesus Christ Superstar”, il musical di Massimo Romeo Piparo. E ancora una volta sarà Ted Neeley, il Gesù originale del celebre film di Norman Jewison del 1973, a caratterizzare lo spettacolo in un’interpretazione ormai divenuta un cult. Tra gli spettatopri attesi il premio Oscar Tim Rice che per la terza volta, dopo Milano nel 2014 e Rotterdam nel 2017, tornerà ad omaggiare il “suo” Jesus Christ Superstar nella versione tutta italiana.



Lo spettacolo, in inglese, nella versione originale di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, e con l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, vedrà in scena un cast di talento: accanto a Ted Neeley nei panni di Gesù, anche il brasiliano Nick Maia (Giuda), Paride Acacia (Hannas), Simona Distefano (Maria Maddalena), Andrea Di Persio (Pilato), Giorgio Adamo (Simone), Francesco Mastroianni (Caifa), Mattia Braghero (Pietro), Salvador Axel Torrisi (Erode), il grande ensemble di acrobati, trampolieri, mangiafuoco e ballerini.



“Jesus Christ Superstar”, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, è ormai passato alla storia come uno dei Musical più famosi e celebrati di sempre. La versione italiana in lingua originale firmata da Piparo, autore e regista di gran lignaggio. Ma anche produttore di grandi successi teatrali e televisivi degli ultimi anni. È, tra l’altro, direttore Artistico del Teatro Sistina di Roma ed ha portato il musical italiano al centro della scena internazionale con successi come “Mamma Mia!”, “Billy Elliot il Musical”; “Evita” con Malika Ayane e “Tutti Insieme Appassionatamente”.

