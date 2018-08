“Best of” Lillo e Greg il 1° settembre al Castello di Santa Severa

Lillo e Greg tutti da ridere sabato 1° settembre al Castello di Santa Severa. Con “Best of” Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, ovvero il celebrato duo comico Lillo & Greg, amatissimi dal pubblico sin dai tempi del gruppo “Latte e i suoi derivati”, portano in scena alle 21.00 una selezione delle migliori gag tratte dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico. L’evento, a cura di On air, fa parte della rassegna Sere d’estate: i grandi eventi al Castello di Santa Severa, organizzata dalla Regione Lazio in collaborazione con LazioCrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.



Sarà un varietà con momenti di ironia coinvolgente che ripropone tutti i cavalli di battaglia della famosa coppia comica tra musica, sketch, poesie, trailer, basati sulla loro capacità di cogliere il non-sense nella realtà di tutti i giorni. Come nei provini di aspiranti attori, riproposti in chiave caricaturale, nelle dinamiche tragicomiche tra i due sessi, dove lui e lei s’incontrano mostrando ora la maschera e ora la persona, nelle gag sulla mania del mangiar sano, dove ciò che è ritenuto salutare oggi, domani sarà pericoloso. Gli sketch sono inframezzati dal maestro Attilio di Giovanni che, vestendo i panni di un rockettaro, riadatterà le migliori hit del genere in chiave “liscio”. Lo spettacolo è completato da un corto tratto dal loro viaggio nel mondo dei “Malacalzini organizzati”.

