Rigoletto o Traviata: se sei giovane la poltrona per un'opera lirica costerà solo due euro

Una poltrona per un'opera lirica a due euro. Alla Scala. Ma anche al San Carlo di Napoli, all'Opera di Roma, alla Fenice di Venezia, insomma in tutte le 14 le fondazioni liriche pronte a offrire questa opportunità agli spettatori under 25. Il progetto del biglietto a due euro per alcune rappresentazioni (la Scala ne ha già selezionate 22 con 100 posti ciascuna) è stato annunciato oggi dal ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli a Milano dopo una visita al Piermarini.



«Queste inziative vogliono avvicinare la cultura alle nuove generazioni - ha detto il ministro - per superare quello scetticismo che i giovani oggi possono avere nei confronti di un certo tipo di offerta culturale, come potrebbe essere la lirica. Sui musei siamo già intervenuti, adesso lo facciamo con le fondazioni lirico sinfoniche e speriamo di poterlo realizzare con altre forme di spettacolo. Vogliamo che questi interventi diventino sistematici. La cultura non risolve i problemi ma può aiutare».



Il Mibac non esclude, infatti, di estendere il progetto di biglietti agevolati anche per altre forme di spettacolo. E di svilupparlo a Matera, capitale della cultura 2019, mettendo in scena i grandi titoli del melodramma in versione ridotta per un pubblico infantile. «Stiamo studiando il modo di portare a Matera l'anno prossimo le opere che la Scala traduce per i bambini - ha aggiunto Bonisoli - È un modo per far conoscere questo mondo anche a persone che per età e gusti non sono ancora pronte. La prima volta che ho portato mia figlia a vedere Otello, le è piaciuto molto ma ha resistito un atto».



Per quanto riguarda invece i musei gratis Bonisoli ha spiegato che si sta definendo il quadro delle date. Da ottobre a marzo le prime domeniche del mese, altri 8 giorni che ogni direttore di museo deciderà quando vuole. «E ci sarà una settimana intera, dal martedì alla domenica compresa, di gratuità - ha concluso Bonisoli - La stessa in tutta Italia e probabilmente la prima sarà nel marzo del 2019».



Le 14 Fondazione Liriche hanno aderito tutte all'iniziativa dei biglietti a 2 euro. La Scala partirà già con la prossima stagione e i biglietti scontati saranno disponibili per 15 opere e 7 balletti della prossima stagione, per un totale di 2200 posti.



«L'idea di riservare posti in teatro per i ragazzi in modo da poter permettere loro di assistere agli spettacoli d'opera a un prezzo vantaggioso è una buona proposta che viene sicuramente accolta da tutti i sovrintendenti delle fondazioni liriche», dichiara Cristiano Chiarot, sovrintendente del Maggio musicale fiorentino e presidente di Anfols, a nome dei sovrintendenti dele Fondazioni lirico sinfoniche. I posti a disposizione dovrebbero essere circa 100 per titolo.



Bonisoli ha parlato anche del Fondo unico per lo spettacolo. «Devo pensare a una rimodulazione del Fus anche perché è nel contratto di governo. Così come è non va bene. Ne ho parlato con chi ha ottenuto fondi, con chi non li ha ottenuti e con la commissione di valutazione: nessuno è contento».

