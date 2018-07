Il soprano Roberta Mantegna: «Il mio surreale debutto alla Scala»

di Simona Antonucci

«Penso che quell’attimo di vuoto prima di entrare in scena te lo devi godere. Del resto, o impazzisci di ansia o impazzisci di gioia. Io scelgo la gioia. E mi abbandono». Roberta Mantegna, cantante lirica palermitana, 29 anni, oggi è la primadonna della Scala, nel ruolo di Imogene in Il Pirata di Bellini, con Riccardo Frizza sul podio e la regia di Emilio Sagi. Un debutto assoluto. Ma anche un ritorno. Dopo l’esordio da favola, accolto da ovazioni, «o surreale», come racconta lei, in sostituzione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO