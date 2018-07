“La settimana rainbow” contro l'omofobia. A teatro per dire no alle discriminazoni

Una rassegna sul tema delle discriminazioni, in particolare verso la comunità lgbtq+. Un modo anche per riaffermare che all'intolleranza, all'omo-lesbo-transfobia spesso velata si risponde a testa alta, con il coraggio di testi forti e a volte divertenti, come nello stile della comunità lgbtq+. Il programma, composto da 6 spettacoli assai differenti fra loro, si distingue per impegno sociale, recupero della memoria storica e riflessioni sui diritti, che siano realmente uguali per tutte e tutti.



E' “la settimana del teatro rainbow”, presentata dal Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e dall'Associazione culturale Dragqueenmania in collaborazione con Teatro 91.Si parte questa sera (30 luglio) alle ore 21,30 con "Ex moglie si innamora “damorire” di ex moglie, testo/inchiesta di Betta Cianchini con Francesca Romana Miceli Picardi. Il primo spettacolo dedicato alla morte inserito in un progetto di monologhi sul femminicidio, che non andranno piú in scena quando in Italia nessuna donna verrá piú uccisa. Il 31 luglio Karma B. presentano Dive Divine (tivú, sorrisi e canzoni) con Karma B., Tekemaya, Silvana della Magliana e guest stars. Drag shows, drag singers, dancers, tanta ironia e riflessioni aspre sul mondo del musica in drag.Il 1 agosto l'Associazione culturale Dragqueenmania presenta "Recital contro le discriminazioni" con voce narrante La Karl Du Pigné, canzoni e voce di Giovanni Amodeo e le performers di Dragqueenmania. Il racconto di una nuova resistenza delle persone lgbtq+ che rivendicano il loro diritto a esistere.Il 2 agosto La compagnia dei Masnadieri presenta Max & Max con Elisa Rocca e Massimo Roberto Beato, regia di Jacopo Bezzi. Una girandola continua di doppi sensi, cambiamenti di ruolo e gusto per il travestimento, tra battute a contrasto, domande e risposte dove gioca un ruolo determinante la diversa ma dichiarata omosessualità dei personaggi in scena. A seguire “Ti ricordi di quel sogno" da Pasolini a Wilde, passando per Milk e Mieli, con Alberto Melone.Il 3 agosto La Compagnia di teatro Libellula della Città dell'Utopia e il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli presentano "Ci metteremo la Faccia… Erano Solo quattordici - Studi sull'Euforia di Genere”, opera teatrale ideata e scritta da Leila Daianis, presidente della Associazione Libellula e direttrice della Compagnia Teatrale. Regia di Mario Misuraca; con Atma Lucia, Daniela Silvestri, Elena Vives, Leila Daianis, Maria Flavia del Curatolo, Massimo d’Aquino e Tom Drake.“La settimana di teatro rainbow" si chiude il 4 agosto con Ti parleró d'amor - auf wiedersehen Berlin, presentato da Golden Show Trieste, di Gianni Gori, Alessandro Gilleri; con Marzia Postogna e Andrea Binetti, regia Tommaso Truzzoli.Gli spettacoli in programma andranno in scena alle ore 21,30 ai Giardini della Filarmonica Romana, Via Flaminia 118 Roma.

