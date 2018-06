Al via dal 17 al 28 giugno al Teatro India, “Roma Città Mondo”. Festa teatrale dell’intercultura, un progetto del Teatro di Roma, Teatro Nazionale realizzato con il sostegno di MiBACT e Siae a favore dei giovani e per la cultura. Un’occasione per interrogarsi e confrontarsi sul significato e sull’idea di “città” intesa come luogo dalle mille fratture e differenze, dai mille tessuti da ricucire attraverso il teatro.



Un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso libero dedicato ad artisti, cittadini e associazioni che vedono nella periferia zone di contatto, che affrontano il tema della diversità, della distanza metaforica e fisica dal centro e da sé, proponendo il teatro sociale come possibile risposta, veicolo di accoglienza, di dialogo interculturale, di inclusione e di crescita personale e collettiva. “Roma Città Mondo” apre le porte alla città domenica 17 giugno (ore 21) al Teatro India con il debutto nazionale di “Famiglia”, con protagonista Marcello Fonte - palma d’oro al Festival di Cannes 2018 per “Dogman” di Matteo Garrone - in scena con gli attori ex detenuti del gruppo Fort Apache, per la regia di Valentina Esposito.

