Torinodanza, lo "shock" di Crystal Pite inaugura il Festival

di Simona Antonucci

Una coreografa e un attore, insieme per creare “Betroffenheit”: shock, perplessità, sbigottimento, ma anche riflessione e reazione creativa. L’edizione 2018 di Torinodanza si apre giovedì prossimo, il 17 maggio, alle Fonderie Limone di Moncalieri (replica il 18 maggio alle 20.45) con il debutto, in prima nazionale e unica data italiana, di “Betroffenheit”, creato dalla coreografa Crystal Pite e dall’attore drammaturgo Jonathon Young, entrambi canadesi. L’anteprima, realizzata in collaborazione con lo Stabile di Torino, costituisce il biglietto da visita del Festival, tra i più prestigiosi d’Europa, diretto da quest’anno da Anna Cremonini, e prelude alla programmazione autunnale di Torinodanza (dal 10 settembre al 1 dicembre).



Diciotto spettacoli da maestri provenienti da tutto il mondo, con attenzione alle eccellenze italiane, a conferma della vocazione internazionale della manifestazione che in autunno sarà aperta, al Teatro Regio, da “Noetic“ e “Icon”, due lavori di Sidi Larbi Cherkaoui, appena nominato artista associato del Festival, presente con le sue coreografie per le prossime tre edizioni. «Il programma», spiega Anna Cremonini, nuovo direttore artistico di TorinoDanza, «riunisce i punti più intensi che la coreografia contemporanea ha raggiunto in questi anni. Mettendo in relazione persone, idee, riflessioni. Partendo dal corpo e dal suo ruolo centrale nella società, i nostri artisti utilizzano le forme innovative per sottolineare l’universalità delle espressioni, dalla danza, al teatro, la poesia e l’arte visiva».



“Betroffenheit”, con la coreografia e la direzione di Crystal Pite, apre infatti un dialogo tra danza e teatro contemporanei e segna un legame creativo tra la stagione di prosa dello Stabile e il festival. «La storia del trauma vissuto da Jonathon Young, la morte della figlia e della nipote a causa di un incendio, il suo personale Betroffenheit, è al centro di questa avventura», spiega la coreografa Crystal Pite, «Jonathon mi ha coinvolto nella sfida di mettere a confronto i nostri linguaggi artistici per generare un unico messaggio contro la sofferenza. Sono molto riconoscente», ha aggiunto l’artista, «di aver avuto l’opportunità di essere al suo fianco ed esplorare il dolore per un processo di creazione».



Betroffenheit è una di quelle magiche parole tedesche che oscillano il proprio significato tra vuoto, sbigottimento, costernazione. Tradotto letteralmente, Betroffenheit significa shock, perplessità o trauma. Lo spettacolo ruota, infatti, intorno a un uomo che ha subito un trauma assoluto. E finisce per rifugiarsi in un mondo parallelo, immaginario, dove ha inizio un tormentato e visionario viaggio interiore. «Come posso trasformare in arte la tragedia che mi è accaduta nella realtà?», si è chiesto Jonathon Young cominciando a scrivere il testo dello spettacolo che debutta giovedì. Il risultato è un vortice emotivo in cui il suono delle parole e le suggestioni del movimento scatenano sorpresa e riflessioni.

Fonderie Limone Moncalieri (Sala grande)il 17 e il 18 maggio, prima italiana: ore 20,45. Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it Info: info@torinodanzafestival.it

