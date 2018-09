Torna Celebrity Fight Night: anche Freeman e Gere alla maratona charity di Bocelli

Torna la Celebrity Fight Night in Italy, uno dei più importanti eventi benefici al mondo promosso e voluto da Andrea Bocelli, che quest'anno annuncia tra i suoi ospiti le star internazionali Morgan Freeman e Richard Gere. Arrivata alla sua quinta edizione, la maratona charity che ha come beneficiarie la Andrea Bocelli Foundation e il Mohammad Ali Parkinson Center, prende il via domani, mercoledì 5 settembre, e prevede 5 giorni (fino al 9) in cui oltre 200 donatori filantropi provenienti da ogni parte del mondo, vengono coinvolti in un benefit trip, con la possibilità di vivere un'esperienza unica nei luoghi più iconici e speciali d'Italia.



Quest'anno l'evento si terrà tra Firenze e Verona, dove, nella cornice dell'Arena, l'8 settembre si svolgerà la serata culmine del viaggio, “La notte di Andrea Bocelli”, un grande concerto d'opera, ma non solo, presentato da Milly Carlucci, che sarà trasmesso in prima serata su Rai Uno il giorno successivo. La quinta edizione della Cfn Italy, dopo la riuscitissima avventura a Roma dello scorso anno, torna così in Toscana, terra del tenore che aveva ospitato l'evento nelle sue prime 3 edizioni.



Domani, 5 settembre, i 200 donatori arriveranno a Firenze, dove, nel suggestivo Giardino della Gherardesca, all'interno dell'Hotel Four Seasons saranno coinvolti in una cena esclusiva (offerta da Vhernier e dalla maison orafa Fratelli Piccini). Gioveì 6 settembre ci si sposterà a Porto Venere e sotto la bellissima chiesa di San Pietro sarà allestita una cena con intrattenimento musicale e la presenza di Andrea Bocelli, Josh Groban e altri artisti internazionali (l'appuntamento sarà sponsorizzato da Gvm, creative factory di Gualtiero Vanelli). Venerdì 7 settembre si tornerà a Firenze per una cena a Villa le Rose, dimora rinascimentale di proprietà di Leonardo Ferragamo, padrone di casa della serata.



Il giorno successivo a Verona si terrà l'evento centrale della Cfn “La Notte di Andrea Bocelli”, mentre domenica 9 la Cfn Italy si chiuderà a Firenze con un aperitivo presso Palazzo Pucci e, a seguire, cena a Palazzo Pitti (offerta da Stefano Ricci e dall'Antico Setificio Fiorentino) con asta benefica e intrattenimento musicale a cura di David Foster.



Tra gli altri main sponsor dell'evento: TaTaTu, Falconeri, Il Palato Italiano, Emilio Pucci, Sanlorenzo, Samsung, Illy, Ducatus, Gruppo Giardini e molti altri. Per l'appuntamento centrale di sabato 8 settembre a Verona, nella splendida cornice dell'Arena, sold out da giorni, si terrà uno show colossale di musica e solidarietà guidato dal tenore e condotto da Milly Carlucci, al quale parteciperanno oltre agli attori hollywoodiani, i più grandi nomi della lirica: il mezzosoprano Isabel Leonard, il soprano Aida Garifullina e il baritono Leo Nucci, Alberto Gazale, oltre a Carla Fracci e al ballerino Sergei Polunin, e ad oltre 400 artisti nei loro splendidi costumi, l'Orchestra e il Coro dell'Arena di Verona, e le grandiose masse areniane.



E ancora, saranno presenti tra gli altri: Richard Gere, Morgan Freeman, David Foster, Michele Placido, Javier Zanetti, Valeria Golino, Bo Derek, Luisa Ranieri, Antonella Clerici, Filippo Magnini, Maria Grazia Cucinotta, John Corbett, Catherine Deneuve, Boateng e Melissa Satta, Caroline Campbell, Gianmarco Tognazzi, Brian McKnight, Kristin Chenoweth, Reba McEntire, Gina Lollobrigida e l'artista Felice Limosani (che ha creato appositamente per l'evento un'installazione originale a supporto della causa benefica).



Verranno proposte pagine celeberrime come “Nessun Dorma”, “Va Pensiero”, “La donna è mobile”, “Che gelida manina”, “Te Deum”, “Libiamo” insieme ad originali interazioni con le altre arti. Ad arricchire la serata, l'esecuzione in assoluta anteprima da parte di Bocelli di alcuni dei brani inediti del nuovo album “Sì”, in uscita il prossimo 26 ottobre. La serata sarà trasmessa il giorno successivo su Rai Uno.



Un grande spettacolo ma soprattutto l'occasione per fare del bene e aiutare gli altri. Le tantissime star, infatti, l'8 settembre saranno insieme per sostenere l'azione della Andrea Bocelli Foundation per il diritto all'educazione, al fine di portare a migliaia di bambini istruzione e speranza. Il principale canale per effettuare le donazioni, durante la serata, è il numero solidale 45580, attivo fino all'11 settembre. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari Wind Tre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile, e di 5/10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45580 da rete fissa Tim, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.



Dopo la realizzazione della Scuola Giacomo Leopardi di Sarnano, in provincia di Macerata (inaugurata nel maggio scorso e realizzata in soli 150 giorni), la Fondazione ha deciso di realizzare un nuovo edificio con il medesimo approccio nel comune di Muccia, a pochi chilometri di distanza dal secondo cratere del sisma. La nuova struttura scolastica, che ospiterà gli studenti della scuola di istruzione primaria e dell'infanzia, verrà donata, come nel caso di Sarnano, «chiavi in mano» all'amministrazione locale.



La Fondazione prosegue poi il suo impegno nei progetti educativi ad Haiti, dove opera da 6 anni, e cui grazie alla Celebrity Fight Night in Italy continua a garantire l'accesso all'istruzione per oltre 2,550 studenti. Sarà possibile seguire l'evento anche sui social network. L'hashtag ufficiale della serata sarà #BocelliArena, al quale saranno affiancati gli hashtag della campagna solidale di Andrea Bocelli Foundation #abf45580 #abfconte #abfxmuccia.

