Vertigine: ballerini e atleti salgono in alta quota per raccontare la montagna

A Bardonecchia, Pragelato, Torino, la danza racconta la montagna, fino al 4 agosto e dal 12 al 14 ottobre: #Vertigine, Corpo Links Cluster è un festival nel festival, una nuova idea di Torinodanza che coinvolge artisti di diverse generazioni per raccontare con la danza e lo spettacolo la montagna, uscendo da schemi e processi usuali per inventare un nuovo modo di coinvolgere la comunità, influenzare e farsi influenzare dall’ambiente in cui si sviluppa.



#Vertigine è la prima tappa italiana del progetto triennale, sviluppato fra Torino e Chambéry, per costruire un nuovo modo di valorizzare il territorio attraverso l’innovazione culturale e creare un collegamento tra Italia e Francia attraverso le valli del Moncenisio. La Val di Susa e la Val Chisone sono al centro del lavoro di quest’anno e gli spettacoli presentati nascono nei territori di Bardonecchia e di Pragelato, luoghi fisici e ambienti creativi dove artisti, ricercatori e sportivi sono stati invitati a collaborare in modo inedito e multidisciplinare.



La montagna sarà al centro del confronto come ideale ambito di incontro tra contemporaneità e tradizione, tra istanze di conservazione ambientale e di innovazione identitaria. Gli abitanti del territorio, in Francia come in Italia, sono accomunati infatti dalla pratica sportiva della montagna, un’ampia varietà di discipline basate sul mettere in gioco il proprio corpo. #Vertigine coinvolge atleti e artisti - simili per disciplina, passione e determinazione - nel dare vita a nuove produzioni artistiche, realizzate appositamente, ispirate a quella cultura propria di coloro che vivono la montagna, residenti e turisti.



Tre gli artisti protagonisti: la danzatrice/acrobata francese Chloé Moglia, i coreografi italiani Michele Di Stefano con la sua compagnia mk e il giovane Marco D’Agostin che durante l’estate invadono le valli piemontesi per poi scendere a Torino e mostrare, nell’ambito di Torinodanza, il cammino percorso, i risultati raggiunti, le idee nate in altitudine, gli incontri vissuti durante le residenze.



La prima parte di #VERTIGINE è studio e avvicinamento degli artisti alla montagna e alle sue comunità: Michele Di Stefano e Marco D’Agostin, in residenza artistica a Bardonecchia e Pragelato, incontrano e coinvolgono gli atleti del Centro Olimpico del Fondo di Pragelato e personaggi come la storica guida alpina Alberto Re, affiancato dalla squadra del Soccorso Alpino di Bardonecchia, nonché la plurimedagliata campionessa di fondo Stefania Belmondo tracciano le basi delle nuove creazioni. Il 28 luglio, alle 17, in Piazza De Gasperi a Bardonecchia, l’anteprima di La Spire, mastodontica spirale metallica su cui lavorano la francese Chloé Moglia e altre quattro acrobate. Il 4 agosto a Bardonecchia in Frazione Melezet, dopo una breve salita in seggiovia, si potrà assistere a Orografia una performance/installazione di Michele Di Stefano, Lorenzo Bianchi Hoesch e della compagnia mk, riadattata per la valle della Baita Chesal (spettacoli alle 17, 17.45 e 18.30).



Dal 12 al 14 ottobre, alle Fonderie Limone di Moncalieri, approda la seconda parte del programma . Gli spazi delle Fonderie - in collaborazione con i molti partner del progetto - si trasformeranno in una vera cittadella della montagna, con possibilità di sperimentare l’arrampicata sportiva con gli istruttori del BSIDE e di partecipare ad incontri con esperti di montagna.



La danzatrice/acrobata francese Chloé Moglia presenterà negli spazi esterni La Spire (13 e 14 ottobre - prima nazionale), i coreografi italiani Michele Di Stefano con la sua compagnia mk con Parete Nord (12 e 13 ottobre - prima nazionale) e il giovane Marco D’Agostin con First Love (12 e 14 ottobre - prima nazionale). Verranno inoltre organizzati due incontri fra artisti e sportivi: il primo il 13 ottobre con Michele Di Stefano, l’alpinista e filosofo della montagna Alessandro Gogna e la storica guida alpina Alberto Re e il secondo il 14 ottobre con Marco D’Agostin e Stefania Belmondo.

