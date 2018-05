"We will rock you", boom di iscrizioni per il musical con i brani dei Queen

Sono oltre 800 le candidature arrivate dall'apertura dei bandi di "We Will Rock You", la produzione della Barley Arts che porta in Italia, con un nuovo allestimento, lo spettacolo con le musiche dei Queen. Si sono svolte la scorsa settimana a Milano presso il CPM le audizioni dei Musicisti (16 e 17 maggio) e presso l'SDM quelle dei Ballerini (20 maggio), con un'enorme partecipazione da tutta Italia. È la volta dei Cantanti/Attori, per i quali sono ora scaduti i termini di presentazione candidatura: martedì 29 maggio e mercoledì 30 maggio, sempre presso l'SDM di Milano, partiranno ufficialmente da Milano le audizioni per i ruoli del musical e dato il boom di iscrizioni si preannunciano due giornate di intenso lavoro. La Produzione ha già effettuato un pre-casting sulla base di richieste specifiche nelle caratteristiche fisiche, vocali e di esperienza di ogni candidato/a. Proprio in queste ore i prescelti riceveranno le convocazioni alle audizioni. Sarà possibile seguire le selezioni sui canali social ufficiali di We Will Rock You, (Facebook: www.facebook.com/wewillrockyou.themusical/, Instagram: wewillrockyou_italia), con video e foto dalle selezioni.



A nove anni di distanza dal debutto del 2009, "We Will Rock You" è finalmente pronto a ritornare sulle scene italiane con una produzione nuova, concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts, oltre che completamente rinnovata sotto ogni aspetto: dalla Regia, affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla Scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle Coreografie curate da Gail Richardson. La Direzione Artistica è affidata a Valentina Ferrari, già confermata nel ruolo di "Killer Queen", mentre Riccardo Di Paola è alla Direzione Musicale e Cristina Trotta è il Produttore Esecutivo. Il tour di We Will Rock You ripartirà ad ottobre per una nuova stagione nel Nostro Paese. Queste le prime città annunciate: Bologna (dal 7 al 9 dicembre, Europa Auditorium), Montecatini (22 dicembre, Teatro Verdi), Bergamo (18 gennaio, Palacreberg), Milano (dal 31 gennaio al 17 febbraio, Teatro Ciak), Genova (dal 21 al 23 febbraio, Politeama), Reggio Calabria (8 marzo, Teatro Cilea), Catanzaro (9 marzo, Teatro Politeama), Bari (16 e 17 marzo, Teatro Team), Firenze (dal 22 al 24 marzo, Teatro Verdi), Torino (5 e 6 aprile, Teatro Colosseo). Il lungo calendario del tour, con tutte le date, sarà reso noto in occasione dell'annuncio delle stagioni dei teatri che ospiteranno lo spettacolo.

