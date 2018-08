Zoraide, Adina e il Barbiere: al via a Pesaro il Rossini Opera Festival

Comincia sabato 11 agosto la XXXIX edizione del Rossini Opera Festival, che si terrà a Pesaro sino al 23 agosto. Per il 2018, anno dedicato alle solenni celebrazioni del 150esimo anniversario della morte di Gioachino Rossini, il Rossini Opera Festival ha deciso di presentare un programma di particolare impegno produttivo, mai così ricco di novità.



Le tre opere principali in cartellone sono tutte nuove produzioni (Ricciardo e Zoraide, Adina e Il barbiere di Siviglia); ad esse si aggiungono la Petite messe solennelle, Il viaggio a Reims dei giovani dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” e numerosi altri concerti, recital e conferenze.



Più nel dettaglio, Ricciardo e Zoraide sarà diretta da Giacomo Sagripanti, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso (Maestro Giovanni Farina), e messa in scena da Marshall Pynkoski, al debutto al Rof, coadiuvato da Jeannette Lajeunesse Zingg (coreografie), Gerard Gauci (scene), Michael Gianfrancesco (costumi) e Michelle Ramsay (luci). Nel cast Juan Diego Flórez, Sergey Romanovsky, Pretty Yende, Nicola Ulivieri, Victoria Yarovaya, Xabier Anduaga, Sofia Mchedlishvili, Martiniana Antonie e Ruzil Gatin.



Quanto ad Adina, coprodotta con Wexford Festival Opera, Diego Matheuz, per la prima volta a Pesaro, sarà alla direzione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini e del Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini (Maestro Mirca Rosciani). Lo spettacolo è ideato da Rosetta Cucchi, con Tiziano Santi alle scene, Claudia Pernigotti ai costumi e Daniele Naldi alle luci. Nella compagnia di canto figurano Vito Priante, Lisette Oropesa, Levy Sekgapane, Matteo Macchioni e Davide Giangregorio.



Terza nuova produzione Il barbiere di Siviglia, diretta da Yves Abel sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e messo in scena da Pier Luigi Pizzi con la collaborazione di Massimo Gasparon. Nel cast, Maxim Mironov, Pietro Spagnoli, Aya Wakizono, Davide Luciano, Michele Pertusi, Elena Zilio, William Corrò e Armando De Ceccon.



A completare il cartellone Il viaggio a Reims dei giovani dell’Accademia Rossiniana (direttore Hugo Carrio alla testa della Filarmonica Rossini, regia di Emilio Sagi ripresa da Elisabetta Courir, costumi di Pepa Ojanguren), cui si accompagna il gioco lirico per bambini Il viaggetto a Reims; i concerti di Lisette Oropesa, Yolanda Auyanet, Michele Pertusi e Carlo Lepore; la serata dedicata alle Grandi scene rossiniane, con Nicola Alaimo introdotto da Remo Girone e l’Orchestra Sinfonica G. Rossini diretta da Michele Spotti; il Cabaret Rossini ideato da Emilio Sala e Filippo Crivelli, con Massimo Ranieri, Antonio Ballista al pianoforte e le voci di Anna Bonitatibus, Sofia Mchedlishvili, Ruzil Gatin e Daniele Antonangeli, anche videoproiettato in piazza del Popolo.



Conclude la Petite messe solennelle diretta da Giacomo Sagripanti, alla testa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del Coro del Teatro della Fortuna M. Agostini, con Carmela Remigio, Daniela Barcellona, Celso Albelo e Nicolas Courjal. Anche questo spettacolo sarà videoproiettato in piazza del Popolo.



Due incontri di particolare interesse precederanno le videoproiezioni di Cabaret Rossini e la Petite messe solennelle: il 18 agosto alle 20.30 il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ed il sovrintendente del Rof Ernesto Palacio faranno il punto sullo stato dei lavori per la realizzazione del Museo Rossini e del PalaScavolini; il 23 agosto, sempre alle 20.30, il presidente del Rof Daniele Vimini ed il presidente onorario, nonché presidente del Comitato delle celebrazioni rossiniane, Gianfranco Mariotti illustreranno gli eventi di Rossini150.



Le tre prime delle opere in cartellone saranno trasmesse in diretta su RaiRadioTre e diffuse in streaming audio sul sito della Rai. Euroradio, inoltre, trasmetterà all’estero Ricciardo e Zoraide e Adina. Ricciardo e Zoraide sarà trasmessa il 30 agosto alle 21.15 su Rai5, al termine del ciclo di spettacoli del Rof programmati per tutto il mese di agosto sul canale culturale nazionale. Da questa estate gli spettatori del Rof, in larga maggioranza provenienti dall’estero, potranno seguire sui propri smartphone o tablet i libretti delle opere tradotti in più lingue grazie alla app gratuita Lyri, scaricabile su www.lyri,it, visualizzando durante lo spettacolo i testi cantati nella lingua preferita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA