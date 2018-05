Baye Dame nella casa: «Aida Nizar? Volevo portarle fiori, me lo hanno impedito»

di Ida Di Grazia

Baye Dame contro Barbara D'Urso e la produzione del Grande Fratello. https://www.ilmessaggero.it/

L'ingresso di Baye Dame nella casa del Grande Fratello durante della quarta puntata ha generato non poche polemiche. Sia perchè si tratta di concorrente squalificato, sia per l'atteggiamento tenuto in diretta che ha mandato su tutte le furie Barbara D'urso.



La conduttrice ha rimproverato durante l'ex gieffino "Scusa Baye, mi hai deluso un'altra volta. La prima cosa che avresti dovuto fare sarebbe stato andare da Aida e chiederle scusa. Sono senza parole".







Il senegalese che è apparso sorpreso di questa reprimenda si è sfogato poco fa su Instagram pubblicando una Stories in cui spiega di aver ricevuto delle direttive molto precise dalla produzione.

“Ragazzi facciamo un po' di chiarezza - scrive Baye - Ieri sera sono entrato con delle direttive da rispettare! Sarei dovuto entrare per consolare e salutare Lucia e Danilo, senza POTER (scritto in maiuscolo ndr.) parlare di nuovo del caso Aida - Baye e così ho fatto!. Non avrei avuto alcun tipo di problema nello scusarmi ancora una volta in diretta davanti a tutta l’Italia! Anzi, volevo portare dei fiori ma mi è stato IMPEDITO!”.

“Ci sono stati dei fraintendimenti e anche dei chiarimenti - conclude non senza polemica - peccato che siano stati fatti durante la pubblicità!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA