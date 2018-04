Aida Nizar, accuse choc da Filippo al Grande Fratello: «A Roma quelle come te le bruciano»

«Quelle come te, a Roma, le bruciano». Parole choc, quelle di Filippo Contri nei confronti di Aida Nizar, che rendono ancora più tesa la situazione nella Casa del Grande Fratello. Dopo la lite con Baye per via del tiramisù, questa volta a scagliarsi contro la 42enne spagnola è il ragazzo romano, con una frase decisamente sopra i toni, rivelata in diretta da Simone Coccia Colaiuta.



L'ex spogliarellista, fidanzato con la senatrice Stefania Pezzopane, ha commentato così: «Filippo ha esagerato, non può dire certe cose. Gliel'ho detto: "Filì, allora la nomination te la cerchi..."». Una cosa è certa: i rapporti tra Aida e il resto dei suoi 'coinquilini' sono partiti decisamente col piede sbagliato, ma la frase di Filippo, decisamente poco consona ad un reality guardato da milioni di persone, non è piaciuta affatto alla gran parte degli utenti di Twitter.











Filippo che (non si direbbe) studia psicologia da quando è bambino sta spiegando ad Aida come si vive nella casa del Grande Fratello in un reality show. A colei che ha fatto #GF #GFVIP e #Isola dei famosi in Spagna #GF15 pic.twitter.com/veTuizVgE9 — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) 25 aprile 2018

La cosa che mi irrita di più è vedere filmati sul sito del GF intitolati “Baye demoralizzato”, “Filippo si scusa”... pensate veramente di risolverla così? #GF15 — Giorgia (@gioooorgiaa) 25 aprile 2018

E comunque per quanto mi riguarda Baye Dame, Favoloso, Patrizia e Filippo da lunedì possono benissimo guardare il GF dal divano, era da tempo che non si vedeva gente così maleducata e ignorante, ricordatevi che questo non è trash questo è SCHIFO#GF15 #IoStoConAida — •Fra• (@_snixx_) 25 aprile 2018

