Aida Nizar, malore dopo la diretta del Grande Fratello. "Potrebbe uscire dalla casa", ecco cosa è successo

Aida Nizar ha avuto un malore e potrebbe lasciare in Grande Fratello. Aida si è sentita male dopo la diretta della terza puntata e ora è a rischio la sua partecipazione al reality.



Aida confessa un segreto ad Alberto: «Mi vergogno a dirlo agli altri, per me è finita»







Aida Nizar, al centro delle polemiche nella casa che hanno dominato la puntata del 30 aprile, portando all'espulsione di Baye Dame, è stata male dopo la diretta con Barbara D'Urso. La spagnola ha accusato un malore che l'ha fatta vomitare al termine della puntata, circostanza tra l'altro già avvenuta in precedenza, quando i coinquilini furno costretti a pulire al suo posto.



Aida ha spiegato le cause dei suoi conati, legati in parte alla tensione nervosa, in parte a un intervento a cui si è sottoposta prima di entrare nella casa del Grande Fratello. A soccorrerla per prima, stavolta, è stata Veronica Satti, ma Aida ha rifiutato il suo aiuto preferendo quello di Simone Coccia e Alberto mezzetti, le persone con cui ha legato di più nell'ultima settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA