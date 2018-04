Ballando con le stelle, Al Bano e Romina ballerini per una notte: «È la mia donna ideale». E i fan sperano nella reunion

di Alessia Strinati

Al Bano e Romina Power ballerini per una notte a Ballondo con le stelle. Dopo la loro reunion lavorativa, e il mare di pettegolezzi sulla loro vita privata, i due cantanti sono arrivati nella prima serata di Rai 1 anche come danzatori.



Sembra che la storia tra Al Bano e Loredana Lecciso sia terminata per sempre e, stando a quello che la Lecciso ha fatto trapelare dalle varie interviste, sembra proprio che alla base della crisi ci fosse il ritrovato rapporto con Romina. La Power non ha mai nascosto di aver ritrovato l'affetto nei confronti dell'ex marito, ma le sue esternazioni non sono andate giù a Loredana, come non è mai andato giù il fatto che Al Bano abbia sempre continuato a considerare Romina una donna della sua vita.



L'affetto tra i due è evidente e loro stessi lo hanno confermato durante lo show di ieri sera. Proprio Al Bano parlando di Romina ha detto: «Lei difetti? Non ne ha. Li lascia a casa». Poi hanno raccontato del loro passato: «Era un disastro, quando eravamo sposati. Non mi portava mai a ballare». Poi Romina parla di Al Bano come uomo: «Ha una voce che compensa tutto, compreso il non saper ballare. Se fosse un ballo? Quello del mattone, anzi quello del matto che è quello che è».

